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Приметы и советы

Зову тебя в музей: в столице стартовала «Московская музейная неделя».

Василиса Чернявская 
Город
Зову тебя в музей: в столице стартовала «Московская музейная неделя».
Школьник Виктор Абрамов стал одним из первых участников «Московской музейной недели» в этом году. Он побывал на экскурсии в Старом Английском дворе, который расположился в парке «Зарядье» / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В понедельник, 9 января, стартовала «Московская музейная неделя». «Вечерняя Москва» узнала, какие городские выставочные площадки ждут гостей и когда лучше посетить популярные экспозиции бесплатно.

Культурные учреждения столицы вновь принимают участие в программе «Московская музейная неделя». Благодаря акции москвичи и гости мегаполиса одну неделю в месяц в течение года смогут бесплатно ходить по галереям, изучая современное, классическое искусство, знакомясь с историей города и страны, совершая путешествие по научным достижениям прошлого совершенно бесплатно. Эстафету в новом сезоне первыми принимают Старый Английский двор в парке «Зарядье», музей-панорама «Бородинская битва» и Музей истории ГУЛАГа.

Палаты Старого Английского двора — одно из древнейших зданий нашего мегаполиса. Гостей встречают копии старинных фолиантов и документов, а также реконструкции предметов быта, сопровождавших англичан в путешествиях по России и в опасных морских экспедициях.

— К «Московской музейной неделе» Старый Английский двор присоединился уже во второй раз, — сообщили в пресс-службе «Зарядья».

Вчера вся вторая половина дня для посетителей этого музея была расписана заранее — по сеансам. Регистрироваться на экскурсию тоже надо было загодя — на портале мэра Москвы, получив бесплатный электронный билет.

Гостей принимал вчера и Музей истории ГУЛАГа, где на каждом шагу — хроника трагедий семей репрессированных: документы, предметы быта, зарисовки, записки из трудовых лагерей.

— Мы участвуем во всех городских акциях, открывая двери музея для всех, — сообщил «ВМ» директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. — Сегодня посетители могут посмотреть видеоинтервью тех, кто пережил годы в лагерях, и тех, кто пострадал за православную веру.

По словам Романова, подобные акции очень востребованы не только среди посетителей, но и музейных работников, так как нацелены на популяризацию культурных учреждений.

— По сути, это как особое приглашение, которое принимают и подростки, и их родители, и старшее поколение, — говорит Романов об акции.

Кстати, некоторые посетители Музея истории ГУЛАГа, смогли узнать о репрессированных родственниках в местном центре документации, куда поступает много запросов о поиске пропавших в годы репрессий родных.

«Московская музейная неделя» распланирована на год вперед. В январе можно посетить выставку «В поисках народного искусства» в «Царицыне», оценить великолепие интерьеров дворца царя Алексея Михайловича в «Коломенском», а в Музее Александра Пушкина побывать на экспозиции «Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве». Список столичных музеев и выставочных площадок, которые можно посетить бесплатно, большой, а счет их гостей идет на сотни тысяч.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Музейная неделя позволяет москвичам и гостям столицы распланировать досуг и бесплатно посетить все интересующие экспозиции в течение 7 дней.

Самый плодотворный для визита день — среда. 10 музеев бесплатно пустят гостей. В четверг и воскресенье можно побывать на 8 и 9 площадках соответственно.

В ходе акции заранее ознакомьтесь с режимом работы учреждения на его сайте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы:

— Первая в нынешнем году познавательная акция «Московская музейная неделя» проходит в столице с 9 по 15 января. В прошлом году выставки в рамках «Московской музейной недели» посетили свыше 1,3 миллиона горожан и туристов. Больше всего гостей приняли музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», Музей космонавтики, Музей Москвы, Дарвиновский музей. Новый сезон проекта начался сразу после новогодних каникул.

Участников ждут экспозиции, посвященные истории, искусству, технологиям и естественным наукам.

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