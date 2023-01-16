«Зимний турнир большого города»: жителей столицы приглашают на киберспортивные соревнования

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице стартовала регистрация на «Зимний турнир большого города» — соревнования по киберспорту от Московского центра «Патриот.Спорт».

В Москве начался прием заявок на киберспортивные соревнования «Зимний турнир большого города». Принять в нем участие могут все желающие москвичи старше шести лет. Их ждут состязания в семи кибердисциплинах, а любители классических интеллектуальных видов спорта смогут сыграть в онлайн-шахматы, шашки и поддавки (обратные шашки).

Игрокам «Зимнего турнира большого города» предстоит соревноваться в киберспортивных дисциплинах разных типов: компьютерных, мобильных, консольных. Организаторы подчеркивают, что компьютерные игры требуют не меньшей сосредоточенности и концентрации, чем шахматы и шашки, развивают внимание, скорость реакции и усвоения информации, прививают навыки командной работы.

— Городские соревнования по киберспорту, организованные Московским центром «Патриот.Спорт», пользуются большой популярностью у жителей столицы. В феврале традиционно стартует «Зимний турнир большого города». Очень важно, что на нем ребята, родители и педагоги могут создать команду. Такие турниры объединяют детей и взрослых, помогают представителям разных поколений лучше взаимодействовать друг с другом, — сообщил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Чтобы присоединиться к турниру, нужно зарегистрироваться на сайте центра с 19 января до 10 февраля. Состязания пройдут с 13 февраля по 17 марта.

Первый «Турнир большого города» состоялся в сентябре 2021 года. За полтора года в состязаниях приняли участие свыше 50 тысяч москвичей, а онлайн-трансляции матчей посмотрели более двух миллионов человек.