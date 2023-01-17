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Занятие фигурным катанием с малышами напоминает веселую игру

Наталья Тростьянская
Город
Занятие фигурным катанием с малышами напоминает веселую игру
Тренер по фигурному катанию Ольга Балабаева занимается с маленькими спортсменами / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Москва, Воронцовский парк Карта всех событий

В Обручевском районе на «Live! Катке» в парке усадьбы Воронцово опытные тренеры помогут встать на коньки даже крохам в возрасте от двух до четырех лет. Бесплатные занятия «Катаемся с мамой» проходят два раза в месяц. На одном из них побывала «Вечерняя Москва».

Тренер школы фигурного катания «Веселые коньки» Ольга Балабаева помогает Александру Рыгалову, папе двухлетнего Миши, закрепить на ботиночках малыша специальные накладки. С ними зимняя обувь превращается в устойчивые двухполозные коньки.

— До четырех лет у детей только формируется костно-мышечный аппарат, поэтому ставить их сразу на однополозные коньки не стоит, — объясняет Ольга Александровна. — Однако малышам уже вполне можно выходить на лед, чтобы они привыкли к нему и освоили скольжение, торможение и другие важные для фигурного катания навыки.

Занятие проходит в игровой форме. Выполняя веселые упражнения, дети учатся не только уверенно чувствовать себя на льду, но и правильно падать. И здесь как никогда нужна поддержка родителей.

— У малышей, как правило, очень тесная эмоциональная связь с мамами и папами, поэтому мы рады, когда к нам приходят семьями, — говорит Балабаева. — Родители не только проводят время вместе с ребенком, но и подают ему пример, прививают любовь к спорту.

Тренер считает, что кататься на льду, как и плавать, в идеале должен уметь каждый человек. Причем занятия на свежем воздухе особенно полезны для здоровья.

— Это и тренировка сердечно-сосудистой, дыхательной систем, и банальное закаливание, к которому мы приучаем детей с ранних лет, — перечисляет плюсы Ольга Балабаева.

Встать на коньки, по ее словам, можно в любом возрасте. Единственное, чем мы становимся старше, тем больше у нас страхов. Но если желание гораздо сильнее, то все обязательно получится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Косинова, заместитель директора Мосгорпарка:

— В парках культуры и отдыха Москвы открыты 38 катков с натуральным и искусственным льдом. На 12 из них проходят мастер-классы по фигурному катанию. Взрослых и детей старше 12 лет научат кататься на коньках, например, в парках «Фили» и 50-летия Октября. Юных фигуристов, от шести лет, ждут на занятиях в парках «Дубки», «Ходынское поле» и ландшафтном парке «Митино». На большинстве площадок уроки проходят бесплатно. На все занятия нужна предварительная регистрация.

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