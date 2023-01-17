Медики быстрого реагирования: новый флагманский центр Института имени Склифосовского значительно улучшит качество врачебной помощи

Мэр Москвы Сергей Собянин общается с медиками во время посещения нового скоропомощного стационара на территории НИИ имени Склифосовского. Здесь благодаря современному оборудованию и передовым технологиям врачи вышли на новый, более оперативный и качественный уровень помощи пациентам / Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

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17 января мэр Москвы Сергей Собянин открыл флагманский центр НИИ имени Склифосовского, рассказав о новых столичных стандартах экстренной помощи пациентам.

На счету медиков легендарного НИИ имени Склифосовского, или как его просто называют — Склиф, десятки тысяч спасенных жизней. При этом специалисты экстренной помощи пользуются самыми современными технологиями. Сейчас по всей столице строят скоропомощные комплексы, а флагманский, который находится в Склифе, уже в действии.

— Центр оснащен всем необходимым высокотехнологичным оборудованием для диагностики и проведения операций. Команда врачей будет работать по четко отлаженным алгоритмам и стандартам, — заявил Сергей Собянин, открыв новый стационар в этой больнице.

В медицинской новостройке все продумано: от отапливаемого тамбура, куда будут заезжать машины с пациентами, до вертолетной площадки на крыше. В приемном отделении поступивших больных распределят по степени срочности. В «красную» зону поступят те, кому требуется экстренная операция или реанимация. В «желтую» и «зеленую» доставят более стабильных пациентов. На языке медиков такая система называется «триаж».

Особо врачи Склифа отмечают новые операционные — гибридные. В них можно проводить сразу несколько видов диагностики и операций. Так, врач может тут же быстро сделать пациенту УЗИ или рентген, а при необходимости КТ или МРТ. Малая операционная, гипсовая, перевязочная и диагностический блок — все эти кабинеты находятся на одном этаже. Медики сокращают время на транспортировку пациентов, доставляя их сразу в «красную» зону.

— Здесь установлена операционная нового поколения самого лучшего качества и уровня, — сказал Сергей Собянин. В стационаре есть теперь и региональный сосудистый центр, где экстренную помощь оказывают пациентам с инфарктами и инсультами, тем более что в таких ситуациях счет идет на минуты.

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков подчеркивает, что навыки врачей и отличное оборудование, грамотно размещенное в стационаре, помогут спасти множество жизней.

— Передовые технологии позволят совершенно на другом уровне помогать нашим пациентам: и при сосудистых проблемах, и при патологиях головного мозга, и при любых других заболеваниях, — сказал он.

Важен и новый для столичных стационаров принцип работы: врач — к пациенту, а не пациент к врачу.

Всего же в клиниках Москвы организуют шесть скоропомощных стационаров. Для части из них, как и в НИИ имени Склифосовского, здания возводятся с нуля — в Боткинской, Филатовской и в больнице имени Вересаева. А в больнице имени Пирогова в отдельном корпусе сейчас идет капитальный ремонт.

СПРАВКА

Во флагманском центре НИИ имени Склифосовского будут работать 600 сотрудников, в том числе 188 врачей. Часть из них перейдет из других отделений медучреждения, часть принята на работу дополнительно. В здании создана комфортная среда для родных и близких пациентов. Провести время в ожидании исхода операции можно в специальных зонах отдыха с туалетами, кулерами и мягкой мебелью. Предусмотрены специальные комнаты для общения с врачами и психологами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Мощность флагманского центра Склифа составляет 90 коек, в том числе 30 коек реанимации и интенсивной терапии, 30 диагностических коек. Корпус в больнице рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день, которые могут получить полный комплекс необходимой помощи (диагностика — оперативное вмешательство — интенсивная терапия) в течение первых суток. Имеется 9 операционных, в том числе 2 гибридные.