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Проект помогает детям бороться с болезнями

Дженни Самойлова
Город
Проект помогает детям бороться с болезнями
Координатор проекта «Коробка храбрости» Любовь Дорошенко (слева) и и.о. главной медицинской сестры Морозовской детской городской больницы Юлия Бородина / Фото: Екатерина Строгонова

Уже почти десять лет в Москве реализуется благотворительный проект «Коробка храбрости». Его координатор Любовь Дорошенко 18 января рассказала «Вечерней Москве» об этой акции и ее целях.

По словам Любови Дорошенко, о проекте она узнала совершенно случайно, шесть лет назад. Познакомилась с людьми, которые на тот момент занимались волонтерской деятельностью, и сама включилась в работу добровольческого движения.

— Благотворительная акция «Коробка храбрости» впервые была реализована в онкологическом отделении Морозовской детской городской клинической больницы Департамента здравоохранения города Москвы, — вспоминает Любовь Дорошенко. — Сегодня этот проект охватывает 20 детских отделений Морозовской больницы и семь детских отделений в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии.

Как поясняет координатор, все крутится вокруг так называемой Коробки храбрости. Это прозрачный бокс, который находится в процедурных кабинетах больницы. Его все желающие заполняют различными детскими игрушками.

— Приходя на какую-либо назначенную медицинскую процедуру и увидев коробку с яркими игрушками, ребенок, как правило, переключает все свое внимание на нее, — объясняет координатор проекта и профессиональный психолог Любовь Дорошенко. — Как следствие, его внимание отвлекается от медицинских манипуляций. Ребенок расслабляется, начинает думать о том, какую игрушку он себе выберет. Фактически в этот момент у детей срабатывает фактор снижения страха, эмоциональной напряженности.

И это главное. Как говорит медицинский персонал больницы, «Коробка храбрости» помогает высушить детские слезы. После процедуры дети с удовольствием бегут к коробке и забирают приглянувшийся подарок.

В этой благотворительной акции принимают участие все маленькие пациенты. Для малышей в коробке приготовлены погремушки, куклы, машинки. Ребята старше семи лет с удовольствием выбирают себе конструкторы и наборы для творчества. Для детей постарше желанным подарком становятся наушники и зарядки для телефонов, настольные игры, косметички и бижутерия.

— Наполнять коробку подарками нам помогают помощники проекта. Это и обычные жители города, и студенты столичных вузов и колледжей, а также их родители и педагоги, — говорит Любовь Дорошенко.

КСТАТИ

Стать волонтером благотворительного проекта «Коробка храбрости» и внести свой посильный вклад в общее дело может каждый желающий, вне зависимости от возраста. Ознакомиться с деятельностью в рамках проекта можно на официальном сайте проекта. А желающие стать частью команды волонтеров и автоволонтеров могут отправить письмо на электронную почту volonter@korablik-fond.ru.

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