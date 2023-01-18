Купели освятили и оборудовали безопасными подходами

Иерей отец Арсений освящает воду в купели в Строгинской пойме. В местах проведения крещенских купаний соблюдены все меры безопасности / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

18 января сотрудники МЧС совместно с городскими службами завершили подготовку мест для крещенских купаний. Первые желающие окунулись в ледяную воду еще днем.

Купели для крещенских купаний открылись в канун праздника по всей столице. Тысячи москвичей пришли в парки «Сокольники», «Фили», «Северное Тушино», «Царицыно », «Борисовские пруды» и на другие городские природные территории, чтобы окунуться в ледяную воду. Все места для купаний специально оборудованы для удобства и безопасности горожан.

— Прежде чем оборудовать купель, проверяется толщина льда. Она должна быть не менее 25 сантиметров, — отметил госинспектор центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров. — Все купели оборудованы деревянными настилами и антискользящим покрытием.

Сами купающиеся, чтобы не омрачить себе праздник, должны соблюдать ряд простых требований: перед омовением не торопиться, не бежать, держаться на расстоянии двух–трех метров друг от друга, находиться в воде не более минуты, после выхода из купели обтереться полотенцем, переодеться и выпить горячего чая.

Одну из купелей, как и в прошлые годы, оборудовали в Строгинской пойме.

— Строгинская и Кировская поймы традиционно являются любимыми местами москвичей при проведении крещенских купаний. Оба места организованы в полном соответствии с утвержденными санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями безопасности, — рассказал первый заместитель главы управы района Строгино Эдуард Фокин.

Уже в полдень 18 января купель освятили, после чего сюда стали стягиваться первые купающиеся.

Владимир Лазинский уже много лет занимается моржеванием. В купель он спустился спокойно — даже дыхание не перехватило.

— Приятная вода, бывало и холоднее, — говорит Владимир и окунается с головой, после чего отправляется в специально оборудованную теплую раздевалку.

Рядом дежурят сотрудники правоохранительных органов, машина скорой, спасатели, организован пункт горячего питания.

— Я практически каждый день купаюсь, — говорит Владимир Лазинский. — Но тем, кто не привык к такой воде, я бы рекомендовал просто не окунаться с головой. Так будет легче, почти как летом. По всей Москве безопасность купающихся обеспечивают около 800 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона. За порядком следят 7,3 тысячи полицейских, более 2,5 тысячи представителей Росгвардии, помогают им свыше 2,2 тысячи народных дружинников и сотрудников частных охранных организаций.

Все водоемы, где проходят крещенские купания, заблаговременно прошли проверку на качество воды и получили положительное заключение Роспотребнадзора.

Несмотря на все меры безопасности и возможность согреться после купания, медики предупреждают москвичей о возможных противопоказаниях. Например, недавно перенесенное простудное заболевание, повышенное или пониженное давление, проблемы с сердцем — все это является веской причиной для того, чтобы отказаться от погружения в холодную воду.

Естественно, человек, окунающийся в купель, должен быть трезвым, а согреваться «на суше» нужно не алкогольными напитками, а горячим чаем и теплой пищей. Благо получить их можно во всех местах проведения крещенских купаний.

Относительно теплая погода также не стала препятствием для проведения традиционного праздничного обряда. Даже наоборот — купающиеся отмечали, что давно не помнят такой комфортной погоды на Крещение, когда по всем народным традициям должно быть студено. Да и выходить из воды гораздо приятнее, чем в трескучий мороз.

Что касается толщины льда, то на водоемах столицы специалисты Комплекса городского хозяйства контролируют ее постоянно. По их заверениям, на всех городских водоемах она соответствует установленным нормативам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— Организовано 50 майн и 13 купелей на 46 городских площадках для крещенских купаний. Больше всего площадок в Троицком и Новомосковском (15) и Северо-Западном (девять) административных округах. Все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением.