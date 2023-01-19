В парке «Ростокинский акведук» установили инсталляцию с медведями

Москвичка Виктория Чебанова у инсталляции «Полярные медведи» в парке «Ростокинский акведук» решила загадать желание / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва, парк Акведук Карта всех событий

В парке «Ростокинский акведук» вот уже несколько лет подряд каждую зиму селится целое семейство белых медведей. «Вечерняя Москва» отправилась туда и узнала, какие истории у местных жителей связаны с этой красочной световой инсталляцией.

Ростокинский акведук — это один из самых древнейших архитектурных памятников столицы. Его история насчитывает несколько сотен лет, беря свое начало еще со времен Екатерины II — тогда этот длинный мост, по которому сейчас прогуливаются москвичи, считался частью Мытищинского водохранилища, через которое город получал полноценное водоснабжение.

— Конечно, это место не такое популярное из-за расположенной вблизи Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Однако если углубиться в историю, то можно осознать, что отказываться от прогулок по акведуку нельзя ни в коем случае. Более того, это одно из самых нетипичных и хорошо сохранившихся строений в стране, которое сразу отсылает нас к Древнему Риму, — рассказал историк Дмитрий Михайлов.

Испытание временем это место точно выдержало и стало только лучше. У акведука теперь статус памятника архитектуры, а вокруг него разбит большой современный парк. Зимой здесь можно прокатиться на тюбинге, санках, ледянках с большой горки — этому благоволит рельеф местности. А также встать на коньки и даже посетить школу фигурного катания. А популярность этого места даже в будние дни подтверждают резвящиеся здесь ребятишки, которые пришли в парк весело провести время.

— Нам очень нравится тут — все вокруг яркое, красивое, праздничное. До сих пор остается ощущение, что Новый год на носу, — рассказывает 12-летний Дима Писарев, который пришел на горку вместе с братом. — Здесь вообще очень здорово. Но больше всего нам нравятся вон те Умки — показывает ребенок на огромную светящуюся инсталляцию белых медведей, расположенную у входа в парк.

Не заметить их просто невозможно — когда подходишь к парку, создается впечатление, будто медведи охраняют его.

— Это семейство медведей уже стало достопримечательностью нашего района. А прозвище «Умки» им дали москвичи. Инсталляции впервые появились в Ростокино в 2019 году. Однако в следующем сезоне «мигрировали» в Парк Горького и были установлены там. Но в течение нескольких месяцев мы получили огромное количество писем от жителей района с просьбой вернуть медведей к акведуку. В основном писали дети и подростки. Но немало было и от взрослых жителей, — говорит глава управы района Ростокино Светлана Гордикова. — В итоге в следующем году их было решено вернуть на свое место.

У каждой яркой, светящейся фигуры медведя по вечерам огромная очередь. Все спешат сфотографироваться на их фоне.

— Такое впечатление, что я нахожусь в Арктике! — восклицает москвичка Виктория Чебанова. — У меня с этими полярными медведями связано много историй. Поскольку я живу совсем недалеко, у меня есть возможность полюбоваться ими из окна квартиры.

Иногда смотрю на них и сразу вспоминаю строчки из песни, которую пела Наталья Варлей в фильме «Кавказская пленница»: «Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ось», — говорит Виктория, а затем, немного смутившись, добавляет. — А еще в прошлом году у этих медведей я встретила свою любовь.

По ее признанию, теперь у нее есть традиция: она часто приходит к мишкам-Умкам, чтобы загадать желание. Она считает, что они приносят ей счастье и удачу.

— Была тут еще и перед Новым годом — загадала желания. Не поверите, но часть уже успели сбыться, — утверждает Виктория.

У другого медведя несколько девочек-подростков записывают на свои смартфоны видео.

— Мы ведем свой блог о жизни в Москве. В основном, конечно, рассказываем о Ростокино. А видео об этих мишках прошлой зимой стало самым популярным у нас. Мы обозначили «Умок» как одно из лучших мест для фотосессий в городе, — с восторгом рассказывает 14-летняя Арина Кривалова. — Сейчас решили снять новый ролик о них, чтобы москвичи могли как можно больше узнать о красивых местах города. И на этот раз, при монтаже, решили добавить туда несколько кадров из мультфильма «Умка» и наложить на видеоряд песенку из мультика. Чтобы люди знали, почему этих медведей так называют.

А ее подруга Полина Подкаменная считает, что инсталляция — один из островков доброты, где всегда происходят хорошие события.

— В конце года мы стояли с Ариной у этих мишек и обсуждали спорные оценки за четверть, которые беспокоили наших родителей. А потом увидели, как в парке потерялся мальчик, и помогли найти его маму. После этого спустя всего пару дней учитель решил нам поставить пятерки по физике и химии — самым сложным для нас предметам.

Сегодня тоже сказали «спасибо» медведям за этот круговорот добра, — говорит Полина.