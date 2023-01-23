Правосудие восторжествует: обновленная экспозиция Музея Победы рассказывает о военных трибуналах

Москвичка Полина Коваленко стала одной из первых посетительниц новой экспозиции музея «Поезд Победы», посвященной Нюрнбергскому, Хабаровскому и Токийскому процессам / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В понедельник, 23 января, состав «Поезда Победы» пополнился еще одним вагоном. Темой новой экспозиции стали Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы над военными преступниками.

Об итогах Нюрнбергского процесса, в ходе которого мировое сообщество солидарно осудило преступления фашистов, сегодня вспоминают все чаще. Однако не все знают, что помимо самого известного трибунала были также Хабаровский и Токийский процессы. Этим трем судам посвящен новый вагон «Поезда Победы», который сегодня стоит на перроне Белорусского вокзала.

— В ходе Хабаровского и Токийского процессов судили нацистов Японии. Они совершали ужасные преступления, разрабатывали биологическое оружие, проводили жестокие опыты над людьми, — рассказывает председатель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

Многие из тех, кто заслуживал наказания, избежали ответственности, часть из них — по ходатайству США.

— США хотели воспользоваться и воспользовались наработками японцев по бактериологическому оружию, — подчеркивает Ольга Занко.

«Поезд Победы» — уникальный для нашей страны передвижной музей, художественная мультимедийная экспозиция. От вагона к вагону посетители поезда перемещаются между разными этапами Великой Отечественной войны, от обороны Брестской крепости к Битве за Москву, от подвига военных врачей к ужасам концлагерей. Последний вагон полностью посвящен трем трибуналам. Первыми гостями экспозиции стали замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, Ольга Занко, руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета РФ Герой России Сергей Петров и многие другие почетные гости.

— «Поезд Победы» стал народным достоянием, которое позволяет сохранить память о жертвах нацизма. Россия всегда стояла и будет стоять на позициях осуждения нацизма во всех его проявлениях, в том числе осуждая сегодняшних неонацистов, которые действуют на Украине, — отметил Сергей Петров.

Первая часть вагона посвящена японским биолабораториям, вторая — Нюрнбергскому процессу.

— В зале Нюрнбергского процесса показан конкретный момент — просмотр подсудимыми фильма о зверствах немецко-фашистских захватчиков, — рассказала пресс-секретарь творческой мастерской «Невский баталист», участвовавшей в создании экспозиции, Маргарита Попова.

Первые посетители остались под впечатлением от экспозиции. Москвичка Полина Коваленко говорит, что гипсовые фигуры «пассажиров» поезда выглядят очень достоверно.

В этом году музей «Поезд Победы» посетит 15 регионов по маршруту, разработанному специально с учетом юбилейных событий 1943 года: прорыв блокады Ленинграда, битва под Сталинградом, битва за Кавказ.

СПРАВКА

Международный трибунал в Нюрнберге проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на международном уровне был озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников, в том числе на оккупированной территории СССР. Часть обвиняемых (Герман Геринг, Мартин Борман, Иоахим фон Риббентроп) были приговорены к смертной казни через повешение, другие — к пожизненному заключению, а также к 10, 15 и 25 годам тюремного заключения. Троих оправдали.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Могилевский, заместитель министра науки и высшего образования РФ:

— «Поезд Победы» уже несколько лет ходит по железным дорогам нашей страны. Сегодня мы увидели, что он дополнен вагоном, посвященным Нюрнбергскому и Токийскому процессам. Это логично, потому что юридическая точка во Второй мировой войне была поставлена именно решениями этих трибуналов. Экспозиция, представленная в вагоне, сделана так же талантливо, с таким же вниманием к деталям и исторической правде, как и экспозиция всего поезда. Хочется, чтобы все, кто еще не успел побывать в поезде, сделали это и ощутили весь подвиг советского народа.