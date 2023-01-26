Панельные многоэтажки уступают место зданиям из крупногабаритных модулей

Москвичка Мария Пушкина получила ключи от новой квартиры по программе реновации в Центральном административном округе города / Фото: Анна Макмаладзе / Вечерняя Москва

Первые панельные дома в столице появились в 1950-х годах в качестве эксперимента. Они должны были обеспечить растущее население города собственным жильем.

— Первые панельные дома называли домами из готовых квартир. Все их части — панели стен и перекрытий, лестничные площадки и марши — изготавливали их на заводах, а на месте монтировали, — напоминают предысторию в пресс-службе столичного Департамента строительства.

Высокий темп

Панельные дома возводились быстрыми темпами и стоили дешевле. В 1962 году «Вечерняя Москва» писала, что готовые квартиры поднимались кранами и с помощью приборов устанавливались на место. Пятиэтажные дома можно было собрать за 15–20 дней. На это сделали ставку в 1950–1960-е годы, когда стояла задача обеспечить растущее столичное население собственным жильем.

По данным Главархива Москвы, первый экспериментальный четырехэтажный дом из панелей был построен на Соколиной горе в 1947 году на проспекте Буденного по проекту архитектора Бориса Богомолова и инженера Григория Кузнецова.

К 1953 году, как сообщала «Вечерка», два квартала новых панельных домов выросли на Хорошевском шоссе. За три года здесь возвели 15 подобных зданий.

По итогам эксперимента было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 19 августа 1954 года «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства». По данным Главархива Москвы, документ предусматривал строительство в стране 402 специализированных предприятий по производству сборных железобетонных изделий и начало строительства на 200 полигонных площадках. А постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 31 июля 1957 года «О развитии жилищного строительства в СССР» назвало главными целями максимальную индустриализацию мало этажного строительства и снижение его стоимости.

Эпоха массового панельного домостроения в стране началась со столичных Черемушек. Квартиры были рассчитаны на одну семью и должны были быть оснащены малогабаритной мебелью и встроенным кухонным оборудованием. В каждой квартире размещались прихожая, кухня и ванная. В некоторых также были кладовая и антресоли. По расчетам советского Минздрава, гражданин мог спокойно подняться на высоту 4–этажей, поэтому лифты делать не стали.

Заслужили доверие

Панельные дома стали возводиться по всему городу. К 1960 году ежегодно планировалось возводить до 20 миллионов квадратных метров жилой площади.

Одним из первых прорабатывать идею строительства пятиэтажек начал архитектор Борис Иофан. Под его руководством типовыми домами были застроены районы Измайлова и Марьиной Рощи. В числе прочих реализацию идей Бориса Иофана продолжил архитектор Виталий Лагутенко, автор одной из наиболее массовых серий домов К-7. Панели для этих домов изготавливали в металлических формах прямо на строительной площадке. Каркас возводился уже из железобетона.

Смена приоритетов

Строительство пятиэтажных хрущевок продолжалось с 1959 по 1985 год. По прошествии времени стало очевидно, что дома не отвечают современным требованиям: звукоизоляция очень слабая, кухни маленькие, совместные санузлы, «сидячие» ванные, батареи «в стене» осложняли замену инженерных коммуникаций.

Сами квартиры отличались по размерам и планировке — например, в доме серии К-7 на одном этаже располагались одна однокомнатная квартира и две двухкомнатные. В некоторых домах встречались «трешки», а в двух-трех московских пятиэтажках были даже квартиры «половинного» размера. В дальнейшем столица стала застраиваться домами большей этажности.

Столичный микрорайон из новых панельных домов возле бульвара Яна Райниса / Фото: Виктор Будан / ТАСС

С 1963 года появились первые панельные девятиэтажки. Они превосходили хрущевки и по площади, и по планировке, но при этом отличались отсутствием шумоизоляции из-за тонких стен. В 1970 году началось строительство двенадцатиэтажных домов. Вплоть до начала 1990-х годов эти дома были лидерами на рынке жилья. Изначально многоэтажки пользовались популярностью — люди получали самое современное на то время жилье. Однако очень быстро стали выявляться недостатки такой застройки. Они проявлялись, в том числе, и в визуальном плане: белоснежный бетон под воздействием осадков темнел, покрывался пятнами грязи. Кроме того, в стране увеличились нормы выделения жилплощади на одного человека, появились разнообразные варианты планировок, а также проекты с индивидуальными архитектурными особенностями.

Индивидуальные проекты

Сейчас типовые дома постепенно уходят в прошлое. Предпочтение отдается строительству жилья по индивидуальным проектам. При этом стараются, чтобы здание было заметным, но не кричащим. Для фасадов будущих новостроек выбирают спокойные цвета. Если используется яркий цвет, то обычно только для выделения входных групп, оконных блоков.

— Москва проходит большой путь по изменению качества жилищного строительства. Еще недавно в столице использовались постсоветские блоки индустриального домостроения, которые морально и физически устарели, сегодня в городе запрещено строить такие дома, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения завода по производству жилых модулей в ТиНАО. — В Москве строится либо монолитное, либо жилье из трехслойных навесных ограждающих панелей на монолитном каркасе, энергоэффективных, дающих возможность различного расположения квартир и общественных мест на первых этажах. Это долговечное строительство. Помимо этого, следим за дизайном, качеством, видом домов, которые строятся в столице, и они сегодня выглядят уже совсем по-другому. Но нужно двигаться дальше. Сейчас строители работают над созданием крупногабаритных модулей.

По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, несмотря на внешние отличия, все дома, строящиеся по программе реновации, соответствуют строгим стандартам. В подъездах минимум два лифта — пассажирский и грузо-пассажирский, есть помещения для хранения колясок и велосипедов, зоны для размещения почтовых ящиков. Первые этажи отведены под продуктовые магазины, кафе, аптеки, сервисные службы, салоны красоты, центры социального обслуживания. Всю территорию вокруг домов благоустраивают и озеленяют, устанавливают детские и спортивные площадки, обустраивают зоны для отдыха.

КСТАТИ

Сейчас в поселении Марушкинское Новой Москвы строится уникальный завод по производству крупногабаритных жилых модулей. Каждый из них — это готовая квартира площадью до 100 квадратных метров с инженерными системами, фасадами, окнами и внутренней отделкой.