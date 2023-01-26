Поэтапное развитие: движемся по плану

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В каждом районе Москвы реализация программы реновации осуществляется в несколько этапов.

Первый этап программы будет завершен в следующем году. На втором этапе — с 2025 по 2028 год — планируется начать переселение более 366 тысячи москвичей. Остальные — около 427,5 тысячи человек — переедут на третьем этапе — с 2029 до 2032 год.

На первом этапе выбирают стартовую площадку под строительство дома. Когда здание построено, в него из ветхих домов, расположенных в этом же районе (в ЗелАО и ТиНАО — в пределах округа), переселяют участников программы. Старые дома демонтируют и освобождают участки, где возводят новые здания и создают удобные общественные пространства.

— Сейчас в столице на месте сноса проектируется 148 новостроек общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров, возводятся еще 46 домов общей площадью 679,4 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить квартирами более 100 тысяч участников программы реновации. Наибольшее количество новостроек появится в Восточном округе — там проектируют и строят 35 объектов, на севере и юго-востоке — по 28 и на северо-востоке — 24, — рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Так, в новостройку на Туристской улице в районе Северное Тушино переехали 318 семей. В июне на месте расселенных домов начали строить новый. Также после снесения пятиэтажки возводят два жилых корпуса в районе Нагатинский Затон. Их строительство завершат в следующем году. В Дмитровском районе жилой дом для переселения будет готов уже в этом году.

Есть районы, в которых первый этап программы реновации завершен. Так, в районе Восточный в три жилых корпуса переезжают около 900 жителей восьми домов, включенных во второй этап программы реновации. Всего в районе в программу вошло 14 домов.

СПРАВКА

На новый этап реновации досрочно перешел район Западное Дегунино. В новостройку на Путейской улице переезжают жители трех пятиэтажек. Это последние дома из 11 запланированных к расселению в рамках первого этапа программы реновации, который ранее рассчитывали завершить лишь в 2024 году. Всего таких районов уже 22. Кстати, в Молжаниновском районе Северного административного округа программа реновации уже завершена.