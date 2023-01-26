Все дома соответствуют стандартам

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Активно идет реализация программы реновации жилищного фонда в Новой Москве.

В ТиНАО старт программе был дан летом 2020 года. В поселке Шишкин Лес для переселенцев передали два дома. Первыми новоселье отметили жители 13 ветхих зданий в поселках Шишкин Лес и Армейский поселения Михайлово-Ярцевское. Как отмечают в столичном Департаменте строительства, сегодня на территории ТиНАО для переселения по программе реновации строят и проектируют пять жилых домов. В стадии строительства находится дом в Щербинке, на улице 40 лет Октября, земельный участок 12, проектируются еще 4 новостройки. Введены в эксплуатацию 6 домов: в поселке Шишкин Лес, дом № 9, корпус 1, и дом № 21, корпус 1, в микрорайоне Солнечный, на Физической улице, владение 22, в поселках Десеновское, Ватутинки, Мосрентген и Знамя Октября.

Новые дома отличаются улучшенной отделкой по стандартам и современной инженерной инфраструктурой. Первые этажи предназначены для размещения коммерческих и социальных объектов. Дворы благоустроены и озеленены, установлены детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. Всего в ТиНАО в новые квартиры по программе реновации переедут жители 250 домов. В них проживают более 22 тысяч человек.

Для волнового переселения жителей на новых территориях столицы подобрано 13 стартовых площадок.

Не забыли и о строительстве социальных объектов, которые будут востребованы как у жителей новостроек, так и у жильцов существующих домов в кварталах реновации.

— Введено в эксплуатацию здание детского сада на 350 мест в деревне Ватутинки в Новомосковском округе Москвы, — рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. — В нем размещены помещения для кружковых занятий, бассейн, спортивный и музыкальный залы.

По словам главы столичного Департамента строительства, помещения детского сада оборудованы всеми необходимыми технологическими приспособлениями для удобства маломобильных посетителей. В Ватутинках продолжается возведение школы на 1200 мест с ИT-полигоном. Строительство еще одной школы на 800 мест с дошкольным отделением на 150 мест ведется в поселении Щаповское.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Козлов, председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению:

— В Новой Москве программа реновации осуществляется хорошими темпами. Возможно, даже лучше, чем во всех остальных округах. Например, в поселении Мосрентген за год с небольшим удалось переселить 761 семью из всех 17 ветхих домов, подлежащих сносу. В других поселениях также программа реновации реализуется довольно быстро. И в новом году мы ожидаем продолжения тенденции. Бываю практически в каждой новостройке реновации в Новой Москве. Все дома соответствуют высоким стандартам программы. Это касается и качества отделки квартир, помещений общего пользования и дворов.