Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Все дома соответствуют стандартам

Ирина Петрова
Город
Все дома соответствуют стандартам
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Активно идет реализация программы реновации жилищного фонда в Новой Москве.

В ТиНАО старт программе был дан летом 2020 года. В поселке Шишкин Лес для переселенцев передали два дома. Первыми новоселье отметили жители 13 ветхих зданий в поселках Шишкин Лес и Армейский поселения Михайлово-Ярцевское. Как отмечают в столичном Департаменте строительства, сегодня на территории ТиНАО для переселения по программе реновации строят и проектируют пять жилых домов. В стадии строительства находится дом в Щербинке, на улице 40 лет Октября, земельный участок 12, проектируются еще 4 новостройки. Введены в эксплуатацию 6 домов: в поселке Шишкин Лес, дом № 9, корпус 1, и дом № 21, корпус 1, в микрорайоне Солнечный, на Физической улице, владение 22, в поселках Десеновское, Ватутинки, Мосрентген и Знамя Октября.

Новые дома отличаются улучшенной отделкой по стандартам и современной инженерной инфраструктурой. Первые этажи предназначены для размещения коммерческих и социальных объектов. Дворы благоустроены и озеленены, установлены детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. Всего в ТиНАО в новые квартиры по программе реновации переедут жители 250 домов. В них проживают более 22 тысяч человек.

Для волнового переселения жителей на новых территориях столицы подобрано 13 стартовых площадок.

Не забыли и о строительстве социальных объектов, которые будут востребованы как у жителей новостроек, так и у жильцов существующих домов в кварталах реновации.

— Введено в эксплуатацию здание детского сада на 350 мест в деревне Ватутинки в Новомосковском округе Москвы, — рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. — В нем размещены помещения для кружковых занятий, бассейн, спортивный и музыкальный залы.

По словам главы столичного Департамента строительства, помещения детского сада оборудованы всеми необходимыми технологическими приспособлениями для удобства маломобильных посетителей. В Ватутинках продолжается возведение школы на 1200 мест с ИT-полигоном. Строительство еще одной школы на 800 мест с дошкольным отделением на 150 мест ведется в поселении Щаповское.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Козлов, председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению:

— В Новой Москве программа реновации осуществляется хорошими темпами. Возможно, даже лучше, чем во всех остальных округах. Например, в поселении Мосрентген за год с небольшим удалось переселить 761 семью из всех 17 ветхих домов, подлежащих сносу. В других поселениях также программа реновации реализуется довольно быстро. И в новом году мы ожидаем продолжения тенденции. Бываю практически в каждой новостройке реновации в Новой Москве. Все дома соответствуют высоким стандартам программы. Это касается и качества отделки квартир, помещений общего пользования и дворов.

Строительство Рафик Загрутдинов Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чебурашки на любой вкус

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Трудности нас не пугают

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте