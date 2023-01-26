Рецепт уюта. Новоселы оценили просторные обеденные зоны

Москвичи Илья Гришин с супругой Анастасией пьют чай на своей новой кухне. Их дом в Южном Бутове построен по программе реновации / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Программа реновации позволила многим москвичам не только улучшить свои жилищные условия, но и получить более благоустроенную городскую среду для комфортной жизни.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена правительством Москвы 1 августа 2017 года. В нее включили 5175 ветхих домов, что составляет около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион жителей.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. Всего с начала реализации программы передано под заселение 218 новостроек. Из старых домов в новые уже переехали или переезжают 100 тысяч москвичей. В ближайшие три года темпы реновации вырастут в два раза.

По итогам 2022 года программа реновации охватила все округа столицы. В том числе реновация пришла в район Южное Бутово на Юго-Западе Москвы.

Первую новостройку, которую возвели на месте демонтированных расселенных домов в этом районе, передали под заселение на улице Краснолиманской, 21. Это современное и комфортное здание с контрастным фасадом из белого и темно-серого камня состоит из двух двухсекционных корпусов переменной этажности. Украшением новых корпусов стали лоджии с панорамным остеклением и витражи на первом этаже. Здания объединены общим подземным этажом. Корпуса рассчитаны на 56 и 120 квартир, в их числе 24 однокомнатные, 129 двухкомнатных и 23 трехкомнатные квартиры. Предусмотрели и две двухкомнатные квартиры для маломобильных жильцов: в них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику.

Первые этажи в корпусах сделали нежилыми: здесь есть комната для хранения колясок, просторные лифтовые холлы, зоны для размещения почтовых ящиков, а также помещения под кафе, магазины и другие коммерческие и социальные объекты. Территорию рядом с домом благоустроили: там появились зоны отдыха, детская и спортивная площадки. Инфраструктуру сделали удобной для родителей с колясками и маломобильных жильцов.

В конце прошлого года в новую двухкомнатную квартиру из ветхой пятиэтажки на Ливенской улице, 2, с супругой и ребенком переехал Илья Гришин. Он поделился своими впечатлениями.

— С нетерпением ждали переезда в новый дом, — рассказал Илья Гришин. — После осмотра квартиры сразу дали согласие. Очень понравилось удобное расположение комнат, у ребенка теперь есть своя отдельная комната, в ней поставили шведскую стенку. Еще радуют два санузла, можно спокойно принимать душ и не ограничивать себя во времени.

По словам Ильи Гришина, в новой квартире имеется просторная кухня.

— В старой квартире кухня была всего четыре с половиной квадратных метра, — говорит Илья. — В ней практически негде было разместиться, а сейчас места стало в два раза больше. Ремонт отличный, ничего менять не стали. Старую мебель с собой брать тоже не стали, потихоньку обустраиваемся и покупаем все новое.

Всего в Южном Бутове подлежат расселению 26 старых жилых домов. Один из них будет сохранен и реконструирован, а остальные придется демонтировать.

В прошлом году в новый дом № 8 на улице Ереванской в районе Царицыно переехала также москвичка Наталья М.

— Несмотря на то что новый дом расположен совсем рядом со старым (ул. Ереванская, 10), для нас переезд стал неожиданностью, — рассказывает она. — В почтовый ящик положили письмо с предложением новой квартиры и приглашением на осмотр. Согласие дали сразу, в квартире понравилось все: светлая, просторная, теплая. Большая ванная комната, а больше всего радует новая кухня — целых 10 метров против пяти в старой квартире. Приятно, что вся привычная инфраструктура осталась рядом, в шаговой доступности — поликлиника, магазины, новый досуговый центр «Эльбрус», парк «Сосенки» и Царицынские пруды, остановки общественного транспорта.

Эта новостройка стала «первопроходцем» —ее первой передали под переселение в районе Царицыно. Здание выглядит стильно и современно. Фасады выполнили в бежевых тонах с розовыми панелями. Первый этаж оформили витражным остеклением. Всего в новом доме 239 квартир с улучшенной планировкой, в том числе 32 однокомнатные, 148 двухкомнатных и 59 трехкомнатных квартир. В доме сделали сквозные входы и выходы в подъезд, двойной тамбур позволит сберечь тепло в зимнее время и обеспечит прохладу в жаркие дни. Есть и подземная автостоянка. Все подъезды оформлены так, чтобы маломобильные жители и мамы с колясками чувствовали себя комфортно. Войти в подъезд они смогут легко, без препятствий на пути.

— Большинство новостроек располагается в шаговой доступности от старых домов, поэтому у горожан остается вся привычная инфраструктура и их любимые точки притяжения: поликлиники, школы и детские сады, магазины и сервисные службы, — отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Кстати, район Царицыно является самой большой площадкой реновации Южного административного округа столицы и одним из наиболее однородно застроенных московских районов, где с 1962 по 1967 год на месте бывшего дачного поселка появился жилой район, унаследовавший название Ленино-Дачное. Социальная инфраструктура развита хорошо, здесь расположено достаточное число школ и детских садов, больниц и поликлиник, продуктовых магазинов и крупных торговых центров. Масштаб реализации программы реновации в районе действительно впечатляет — под переселение попала 141 ветхая пятиэтажка. Как отмечают в Департаменте строительства Москвы, сегодня в районе для переселения по программе реновации строят и проектируют шесть жилых домов. В стадии строительства находятся четыре объекта на улицах Бехтерева, Каспийской, Севанской и на Пролетарском проспекте.

— C момента старта программы реновации в районе Царицыно ввели в эксплуатацию шесть домов жилой площадью 85,2 тысячи квадратных метров, — подчеркнул Рафик Загрутдинов.

ЦИФРА

69 домов передали жителям города под заселение в 2022 году. Больше всего новостроек москвичи начали заселять на юго-западе, юго-востоке, севере столицы.

КСТАТИ

Участники программы реновации переезжают в новые квартиры с уже готовой улучшенной отделкой. Она выполняется по единому стандарту и предполагает использование только качественных и современных материалов.