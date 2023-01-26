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Приметы и советы

Необычные фасадные решения

Ирина Петрова
Город
Необычные фасадные решения
Проект жилого дома с часами на фасаде, который достроят в Марфине в этом году / Фото: взято из интернета

Все новостройки по программе реновации в столице строят по индивидуальным проектам, соответственно, внешний облик у каждого дома — особенный.

Вместе с тем здания проектируются с учетом окружающей застройки и исторических особенностей района, чтобы будущий дом гармонично вписался в облик квартала. При оформлении фасада используется искусственный камень — керамогранит, а также фиброцементная и клинкерная плитка.

Большая часть домов строится монолитным способом, а для отделки используют вентилируемые фасады.

Современные технологии позволяют применять для отделки новостроек самые разные материалы и придавать дому нужный стиль.

Дом в стиле лофт с выступающими ступенчатыми фасадами строят, например, в Перове на улице Новогиреевской, владение 24. Фасады сложной ступенчатой конфигурации облицуют клинкерным кирпичом и кассетами из оцинкованной стали. Входные группы первого этажа будут оформлены витражным остеклением.

— Это будет один из эталонных домов, строящихся по программе реновации, — считает глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Необычными деталями в архитектурном решении фасадов выделяется новостройка в районе Марфино по адресу: Гостиничный проезд, владение 8а. Дом достроят в этом году.

Изюминкой здания станут настенные часы, циферблат которых разместят под крышей первой секции. Фасад новостройки будет вентилируемым: трехслойная конструкция не будет препятствовать циркуляции воздуха внутри и убережет от застоя лишней влаги во внешней отделке.

При облицовке дома решили использовать искусственный камень песочно-бежевого и кирпичного оттенков. Это позволит гармонично вписать его в застройку района.

Дом на улице Черное озеро в районе Косино-Ухтомский похож на домино. Примечательным его сделают фасады: для их отделки использована клинкерная плитка двух цветов — черного и белого. При этом на черном фоне фасада балконы выполнены белым цветом.

СПРАВКА

Переход на новый этап программы реновации — квартальную застройку — позволит строить не отдельные здания, а целые кварталы и микрорайоны с собственной инфраструктурой. Архитекторы и урбанисты могут заранее планировать цельные общественные пространства, в которых будет удобно людям с разным образом жизни и потребностями. Кварталы будут более гармоничны с эстетической точки зрения, каждый из них может обладать своим характером и стилем. Для домов будут разрабатываться общие архитектурные элементы и цветовая гамма фасадов.

Строительство Дизайн Реновация Архитектура
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