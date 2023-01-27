Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Социальные координаторы помогают пожилым пациентам получить профессиональный уход после выписки

Павел Гриднев
Город
Социальные координаторы помогают пожилым пациентам получить профессиональный уход после выписки
Светлана Фисак, старший социальный координатор ГКБ им. Ф. И. Иноземцева. / Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Служба социальных координаторов в столичных больницах помогает москвичам во время госпитализации с немедицинскими вопросами: от организации быта во время лечения до консультирования по мерам социальной поддержки в Москве.

Поддержку социальной службы может получить любой пациент. Особое внимание специалисты уделяют одиноким пожилым людям, ведь о них некому позаботиться дома после выписки, тогда как им часто требуется обязательный уход. В таких случаях социальные координаторы рассказывают о возможности переехать в геронтологические центры или социальные дома, где оказывается постоянный профессиональный уход.

Воспользоваться стационарной социальной помощью и получить путевку в дом-интернат может любой москвич, которому требуется круглосуточный длительный уход, если его невозможно обеспечить дома, а родные сами нуждаются в посторонней помощи. Так и случилось в одной московской семье. Пожилой мужчина, пациент ГКБ имени Ф.И. Иноземцева, перенес инсульт. Долгое время мужчина восстанавливался. Когда пришло время выписки, оказалось, что его дочь не может забрать родителя домой и обеспечить ему должный уход. Женщина одна воспитывала двоих детей и ухаживала за больной мамой.

Социальные координаторы помогают пожилым пациентам получить профессиональный уход после выписки Светлана Фисак, старший социальный координатор ГКБ им. Ф. И. Иноземцева. / Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— Мы позвонили девушке, которая рассказала нам историю своей семьи и ситуацию, в которой оказалась. Папа раньше был на ногах и помогал в уходе за лежачей мамой, пока их взрослая дочь была на работе, обеспечивая семью. Женщина не знала, что в Москве есть городские центры, где пожилым людям могут оказать достойный уход, если они не способны позаботиться о себе самостоятельно. Сейчас мужчина уже в геронтологическом центре, дела идут на поправку, а о маме дочь продолжает заботиться сама. Девушке также рассказали про школу родственного ухода, которая помогает людям заботиться о своих близких самостоятельно, — рассказала Светлана Фисак, старший социальный координатор ГКБ им. Ф. И. Иноземцева.

Пожилые пациенты часто перед переездом волнуются и переживают, так как привыкают, пусть и больничному, но знакомому быту и персоналу. Новое пугает их неизвестностью. Социальные координаторы обязательно заочно знакомят с особенностями будущего дома, о его устройстве и быте. В особых кризисных случаях социальные координаторы приглашают психолога, который помогает преодолеть стресс и адаптироваться к новым реалиям жизни.

— Мы никогда не оставляем своих пациентов в неизвестности, подробно отвечаем на все вопросы. Люди должны чувствовать поддержку в нелегкое для себя время и понимать, что не одни. Многие слышали про дома-интернаты, но все еще находятся под влиянием стереотипов. Мы на примерах рассказываем о деятельности городских геронтологических центров, где обеспечивается не только должный уход, но и проводится большая социально-реабилитационная работа, — рассказывает Светлана Фисак.

Чтобы получить надомное обслуживание или путевку в геронтологический центр, пожилые пациенты проходят функциональную диагностику еще во время госпитализации. Для этого социальные координаторы приглашают в больницу социального инспектора из системы соцзащиты. Далее соцкоординаторы помогают пациентам с заполнением заявлений и обращениями в нужные инстанции.

Врачи Пожилые люди Геронтология интернат
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чебурашки на любой вкус

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Трудности нас не пугают

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте