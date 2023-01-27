Социальные координаторы помогают пожилым пациентам получить профессиональный уход после выписки

Светлана Фисак, старший социальный координатор ГКБ им. Ф. И. Иноземцева. / Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Служба социальных координаторов в столичных больницах помогает москвичам во время госпитализации с немедицинскими вопросами: от организации быта во время лечения до консультирования по мерам социальной поддержки в Москве.

Поддержку социальной службы может получить любой пациент. Особое внимание специалисты уделяют одиноким пожилым людям, ведь о них некому позаботиться дома после выписки, тогда как им часто требуется обязательный уход. В таких случаях социальные координаторы рассказывают о возможности переехать в геронтологические центры или социальные дома, где оказывается постоянный профессиональный уход.

Воспользоваться стационарной социальной помощью и получить путевку в дом-интернат может любой москвич, которому требуется круглосуточный длительный уход, если его невозможно обеспечить дома, а родные сами нуждаются в посторонней помощи. Так и случилось в одной московской семье. Пожилой мужчина, пациент ГКБ имени Ф.И. Иноземцева, перенес инсульт. Долгое время мужчина восстанавливался. Когда пришло время выписки, оказалось, что его дочь не может забрать родителя домой и обеспечить ему должный уход. Женщина одна воспитывала двоих детей и ухаживала за больной мамой.

Светлана Фисак, старший социальный координатор ГКБ им. Ф. И. Иноземцева. / Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— Мы позвонили девушке, которая рассказала нам историю своей семьи и ситуацию, в которой оказалась. Папа раньше был на ногах и помогал в уходе за лежачей мамой, пока их взрослая дочь была на работе, обеспечивая семью. Женщина не знала, что в Москве есть городские центры, где пожилым людям могут оказать достойный уход, если они не способны позаботиться о себе самостоятельно. Сейчас мужчина уже в геронтологическом центре, дела идут на поправку, а о маме дочь продолжает заботиться сама. Девушке также рассказали про школу родственного ухода, которая помогает людям заботиться о своих близких самостоятельно, — рассказала Светлана Фисак, старший социальный координатор ГКБ им. Ф. И. Иноземцева.

Пожилые пациенты часто перед переездом волнуются и переживают, так как привыкают, пусть и больничному, но знакомому быту и персоналу. Новое пугает их неизвестностью. Социальные координаторы обязательно заочно знакомят с особенностями будущего дома, о его устройстве и быте. В особых кризисных случаях социальные координаторы приглашают психолога, который помогает преодолеть стресс и адаптироваться к новым реалиям жизни.

— Мы никогда не оставляем своих пациентов в неизвестности, подробно отвечаем на все вопросы. Люди должны чувствовать поддержку в нелегкое для себя время и понимать, что не одни. Многие слышали про дома-интернаты, но все еще находятся под влиянием стереотипов. Мы на примерах рассказываем о деятельности городских геронтологических центров, где обеспечивается не только должный уход, но и проводится большая социально-реабилитационная работа, — рассказывает Светлана Фисак.

Чтобы получить надомное обслуживание или путевку в геронтологический центр, пожилые пациенты проходят функциональную диагностику еще во время госпитализации. Для этого социальные координаторы приглашают в больницу социального инспектора из системы соцзащиты. Далее соцкоординаторы помогают пациентам с заполнением заявлений и обращениями в нужные инстанции.