Поддерживать мозг в тонусе: проект «Московское долголетие» приглашает на курсы по развитию когнитивных способностей

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Многие специалисты уверены, что секрет сохранения энергии и жизненных сил в старшем возрасте заключается в активной работе мозга. В проекте «Московское долголетие» открыты курсы по развитию когнитивных способностей. На занятиях слушатели тренируют память, развивают мозговые функции, познавательную активность, повышают мотивацию к саморазвитию и поддерживают ментальное здоровье.

Обучение всегда строится от простого к сложному, поэтому занятия подходят для людей с разным уровнем подготовки.

Один из подобных курсов для представителей старшего возраста организуют в Московском Политехе. Занятия по направлению «Тренажер познавательных способностей» проходят в три модуля. В каждую двухчасовую встречу входят нейрогимнастика, интеллектуальная разминка, проверка решения задач и обязательная теоретическая часть с отработкой тематических примеров. Занятия посещают люди достаточно широкого возрастного диапазона: от 55 до 86 лет. Практически все отмечают улучшение памяти, скорости мышления и реакции. Кроме того, некоторые участники говорят о пользе курса в период восстановления после болезней и операций.

— Биологи и физиологи доказали, что головной мозг может полноценно функционировать в течение более чем ста лет, необходимо только поддерживать его в активной фазе. Поэтому мы берем курс на долголетие с максимально возможным ресурсом. Особое внимание не только аудиторной работе, но и домашним заданиям, которые выдаются на бланках в конце каждого занятия. Это помогает не только ежедневно активизировать мыслительные процессы, но и с пользой проводить время с внуками, — говорит преподаватель и автор курса Елена Гусева.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Со слов преподавателя курса «Гимнастика для мозга» в АНО СППИ «Вместе» Екатерины Паташян неиспользование потенциала мозга приводит к атрофии нейронных связей, как гиподинамия к атрофированию мышц. Также она отметила, что природой в человеке заложена необходимость обучения на протяжении всей жизни. В ином случае те нейронные связи и схемы, которые были уже наработаны, начинают постепенно утрачиваться.

— Нервная система — динамическая, саморазвивающаяся, и основное ее выгодное свойство для человека — пластичность. Гимнастика мозга, которой мы занимаемся на курсе, направлена не только на сохранение имеющихся нейронных связей, но и на развитие новых способностей, — говорит Екатерина Паташян.

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат: очно или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или в центре госуслуг «Мои Документы», а также заполнив специальную форму на портале mos.ru/age в разделе «Как стать участником».