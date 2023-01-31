Вакансии для рабочих, инженеров и программистов: в службе занятости пройдет открытый отбор на лучшие промпредприятия города

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

На площадке флагманского центра занятости «Моя работа» 31 января состоится открытый отбор для представителей рабочих профессий, инженеров и программистов. На мероприятии представят десятки вакансий от научно-производственного объединения и научно-исследовательского института. Среди преимуществ для будущих сотрудников — стабильная конкурентоспособная заработная плата и корпоративные бонусы.

— Трудоустройство в промышленную отрасль — один из самых перспективных путей карьерного развития в 2023 году. Работодатели предлагают вакансии для тысяч представителей рабочих профессий: регулировщиков и монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарей механосборочных работ, метрологов, а также инженеров различных категорий и программистов. В сотрудничестве с лучшими предприятиями Москвы служба занятости ведет таргетированный подбор таких специалистов. Оперативно найти работу в трендовой отрасли горожане могут 31 января на открытом отборе во флагманском центре «Моя работа». Участников ждут вакансии со средней заработной платой более 80 тысяч рублей и различные корпоративные привилегии — премии по результатам работы, курсы повышения квалификации, ДМС и скидки на посещение культурных мероприятий города, — рассказал директор столичной службы занятости населения Андрей Тарасов.

Рекрутеры ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина и АО «НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» проведут с кандидатами собеседования на вакансии для опытных представителей рабочих профессий — слесарей механосборочных работ, фрезеровщиков, монтажников РЭАиП и других. Также открыты позиции для инженеров-проектировщиков, радиотехников, метрологов, инженеров-систем автоматизации и программистов. Есть предложения для начинающих специалистов — выпускников колледжей и вузов.

Заранее подготовиться к встрече с рекрутерами предприятий соискатели могут вместе с карьерными консультантами службы занятости населения. Специалисты подберут наиболее подходящие вакансии, помогут составить и адаптировать резюме под требования работодателя. При необходимости кандидату предложат оценить свои навыки с помощью профориентационного тестирования. Заключительный этап — подготовка к собеседованию.

Открытый отбор на ведущие промышленные предприятия Москвы пройдет с 14:00 до 16:00 во флагманском центре занятости «Моя работа» на улице Щепкина д. 38 с. 1. Регистрация на сайте.

Больше вакансий для представителей рабочих и инженерно-технических специальностей на сайте.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 59 территориальных отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои Документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг находятся по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, располагается по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.