Глубинные тропы: строители метрополитена рассказали о подземной Москве

Строительство двухпутного тоннеля четвертой очереди Московского метрополитена имени Кагановича / Фото: Леонид Великжанин / ТАСС

В субботнем номере от 2 февраля 1935 года читатели «Вечерней Москвы» узнали о секретах таинственных подземелий столицы. А точнее, есть ли эти секреты вообще. И помогли в этом строители метрополитена.

В номере вышло настоящее расследование, которое началось со следующей истории: «В 1930 году некий почтенный, кажется, уже покойный, археолог читал в Политехническом музее лекции «О подземной Москве».

Афиши, возвещавшие об этом событии, были составлены в виде программ загородных, подозрительных, но веселых кабаре. «Где будут москвичи, когда Москвы не будет...», «Мы попираем сокровища», «Газоубежище времен Ивана Грозного», — писала газета о нездоровом интересе к московским недрам, когда обсуждался вопрос строительства метро.

Оказалось, что некий профессор собирал толпы слушателей, рассказывая им, что в древние времена Москва была опутана сетью подземных тоннелей.

В качестве экспертов в материале выступили историки и археологи, которые и развенчали всю эту историю, опираясь на свидетельства строителей метро. Ведь именно они во время работы, проникая все глубже в столичные недра, изучали подземелье города. Как оказалось, строители, конечно, натыкались на разные подземные сооружения, но все они не являлись частью системы «таинственного города», а были служебными переходами. Так что никаких лабиринтов библиотеки Ивана Грозного строители метро не обнаружили.

Газета резко критиковала тех, кто верил рассказам разных «историков», многие из которых оказались деятелями лженауки. Сегодня бы про таких «ученых» сказали, что они плодили фейки.

Подлинные археологические находки оказались гораздо проще и прозаичнее. Хотя историческую ценность, конечно же, имели. Например, был обнаружен подземный тайник под Никольской башней Кремля, который датировали первой половиной XVI века. Сначала историки и археологи были озадачены: может, и правда это часть системы подземных лабиринтов. Но дальнейшие исследования показали, что ничего секретного это подземное сооружение под башней не представляло. Это был так называемый слух — подземное помещение, предназначенное для прослушивания недр, чтобы во время обнаружить попытку вражеского подкопа. Во время осад в слухе постоянно находился человек и прислушивался к звукам вокруг.

Также среди интересных находок были надгробия с кладбища Никитинского девичьего монастыря. Они были покрыты тонкой и красивой резьбой по камню византийской, предположительно, работы.

ЦИФРА

14 лет было большинству слушателей лекций лжеисториков о подземных лабиринтах столицы.

КСТАТИ

Поиски кладов велись и до строительства метро. В начале прошлого века многие авантюристы утверждали, что в библиотеке Ивана Грозного скрыты невероятные сокровища. И искать ее следы нужно именно под землей. Но для этого нужны были деньги спонсоров и меценатов.

Знаете ли вы, что

Вскоре после начала строительства подземки при Метрострое был создан специальный археологический отдел, куда стекались все обнаруженные при строительстве древние артефакты.