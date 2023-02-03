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Десятиклассники продемонстрируют эрудицию на междисциплинарной олимпиаде

Павел Гриднев
Город
Десятиклассники продемонстрируют эрудицию на междисциплинарной олимпиаде
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Москве началась VIII Междисциплинарная олимпиада конвергентного образования для учеников десятых предпрофессиональных классов. Им предстоит продемонстрировать умение нестандартно мыслить, а также эрудированность в разных предметных областях: химии, физики, биологии, географии, информатике, математике и английском языке.

Олимпиада включает три этапа. Для участия необходимо завести личный кабинет на сайте Городского методического центра столичного Департамента образования и науки, после этого можно приступать к решению. Задания первого (отборочного) тура будут доступны 3 февраля. За два часа соревнующимся предстоит ответить на вопросы онлайн-теста и решить междисциплинарные задачи.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, пройдут на следующий этап. Он состоится 17 февраля в дистанционном формате с применением системы непрерывного видеонаблюдения. Школьникам предложат за два часа выполнить задания, требующие развернутого ответа.

Заключительный, очный этап состоится 17 марта. Десятиклассников ждут кейсовые практико-ориентированные задачи, решить которые можно будет с помощью учебного оборудования для проектов предпрофессионального образования.

Итоги олимпиады объявят не позднее 31 марта. Победителям и призерам вручат дипломы и призы.

Междисциплинарную олимпиаду конвергентного образования проводит Городской методический центр столичного Департамента образования и науки с 2016 года. Ее цель — поддержка и повышение мотивации школьников к учебе. А главная особенность — конвергентность и междисциплинарность заданий. Для их решения требуются не только знания школьных предметов, но и нестандартное мышление.

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