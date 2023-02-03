Московские одиннадцатиклассники напишут пробные ЕГЭ по информатике и английскому языку

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мероприятия состоятся в пунктах проведения экзаменов и будут идентичны реальным ЕГЭ.

Московские одиннадцатиклассники примут участие в контрольных работах в формате ЕГЭ по информатике и ИКТ и устной части английского языка. Мероприятия пройдут 4 февраля в пунктах проведения экзаменов. Процедура их проведения полностью соответствует настоящим экзаменам. Будущие выпускники ознакомятся с особенностями проведения государственной итоговой аттестации в 2023 году и оценят свой уровень подготовки. Пробные экзамены впервые проводятся по всем предметам в рамках нового столичного формата обучения одиннадцатиклассников с акцентом на подготовку к ЕГЭ.

— Для проведения контрольных работ в формате ЕГЭ 4 февраля будет задействовано 345 пунктов проведения экзаменов. Свои результаты участники смогут узнать не позднее 20 февраля в своем личном кабинете на mos.ru», — рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Пробный ЕГЭ по информатике и ИКТ продлится 3 часа 55 минут. На устную часть английского языка будет отведено 17 минут. Оба мероприятия пройдут с использованием компьютеров.

Написать пробный экзамен смогут одиннадцатиклассники, которые зарегистрировались на ЕГЭ по выбранному предмету. Они пройдут всю процедуру — от прихода в пункт проведения экзамена до получения результатов. Контрольные измерительные материалы, по которым участники будут писать работы, взяты из открытого банка заданий, разработанного Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ), и идентичны тем, которые будут на реальных ЕГЭ. Это поможет школьникам увереннее чувствовать себя во время настоящих экзаменов. Кроме того, выпускники смогут понять, в какой группе для практикумов им лучше учиться — основного или продвинутого уровня.

Подробную информацию о пробных ЕГЭ можно найти на сайте Регионального центра обработки информации города Москвы. Если появятся вопросы, то задать их можно, позвонив по номеру +7 (499) 653-94-50.

С 1 февраля в столичных школах начались практикумы для подготовки к ЕГЭ. На них одиннадцатиклассники со схожим уровнем знаний, успеваемостью и нацеленностью на результат занимаются в группах. На занятиях они разбирают экзаменационные задания и без оценок и контрольных отрабатывают темы, которые вызывают вопросы. При этом количество уроков осталось прежним, поскольку освоение школьной программы по части непрофильных предметов закончилось до 1 февраля и практикумы заняли их место в расписании.

Помимо практикумов по предметам, выбранным учениками для сдачи ЕГЭ, остались дисциплины, необходимые для развития личности и поддержания здоровья: математика, история, обществознание, литература и физкультура. Ученики профильных и предпрофессиональных классов продолжат изучать профильные предметы до конца учебного года. Также обязателен для всех практикум по русскому языку.

Подробнее о новом формате подготовки к ЕГЭ можно узнать на сайте «Школа.Москва».