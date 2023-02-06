Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, парк Яуза Карта всех событий

Как развивается «Парк Яуза» в Северном Медведкове «Вечерней Москве» рассказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, который курирует этот проект в своем избирательном округе.

Наш «Парк Яуза» — масштабный проект, в рамках которого благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Собянина создается совершенно уникальное природное рекреационное пространство. Это не только самый протяженный парк в Европе, но и единственный в своем роде парк, который раскинулся по обе стороны реки и в котором природа сохраняется в ее первозданном виде.

В 2022 году благоустроили два крупных участка парка — от Широкой улицы до Енисейской вдоль Северодвинской привели в порядок территорию примерно в 45 гектаров. На обоих участках обновлены и созданы новые пешеходные тропинки, проложены велосипедные и беговые дорожки. По многочисленным обращениям был построен велопешеходный мост под МКАД, который связал непрерывным и безопасным маршрутом Москву и область.

Вдоль Северодвинской улицы появились амфитеатр и сцена, пергола с подвесными качелями, детская площадка с фонтаном. Кроме того, здесь построили досуговый центр, со второго этажа которого открывается вид на лабиринт в виде надписи «Парк Яуза».

Создан на этом участке и ландшафтный парк. Он сделан методом геопластики: на небольшом участке сформировано несколько искусственных холмов. Дорожки вокруг них выполнены из природного материала — гравийного отсева.

На полуострове между старым и новым руслами реки Яуза проложена тропа здоровья. Маршрут разделен на семь сегментов, каждый со своим типом покрытия. Здесь использовали кору лиственницы, мульчу, песок, керамзит, еловые шишки, морскую гальку и щепу сосны. На участке от Широкой улицы до Енисейской появилось кафе, с террасы которого открывается вид на Яузу. Реку в этом месте очистили, а берега укрепили.

Открыты два спортивных кластера: с памп-треком для велосипедистов и площадкой для игры в баскетбол, а также со скейт-парком и хоккейной коробкой.

Появились три площадки для выгула собак. Жители северовостока много обращались ко мне с просьбами обустройства таких площадок на территории избирательного округа. Теперь и в «Парке Яуза» есть все для спокойного и полезного времяпровождения не только москвичей, но и их питомцев.

Для обеспечения безопасности на территории было установлено 154 камеры видеонаблюдения и 18 тревожных кнопок. Всего в «Парке Яуза» установлено 470 камер видеонаблюдения.

А еще с 2022 года в экоцентре парка взрослые и дети могут больше узнать о взаимодействии человека с окружающей средой, об экологических проблемах. Им расскажут, например, как помочь раненому животному, как правильно расходовать водные ресурсы.

СПРАВКА

«Парк Яуза» станет самым протяженным экологическим парком в Европе. Его общая площадь составит более 350 гектаров. Огромная рекреационная зона позволит обеспечить комфортный и полноценный отдых москвичей и гостей столицы. Проект реализуется в несколько этапов, на каждом из них благоустраиваются определенные участки вдоль Яузы и ее притоков. Кстати, уже создан пешеходный экскурсионный маршрут по парку «Рукотворная природа Москвы». Его автор, Анна Пискун, победила в конкурсе «Покажи Москву».