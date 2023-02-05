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Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства парка «Яуза» на 2023 год

Араз Салехов
Город
Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства парка «Яуза» на 2023 год
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва, парк Яуза Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 февраля, рассказал о ходе благоустройства парка «Яуза».

По его словам, за эту зиму столичный парк посетило уже более 450 тысяч человек.

— Местным жителям пришлись по вкусу четыре катка с искусственным льдом, семь лыжных трасс протяженностью почти 10 километров, четыре тюбинговые горки, включая самую большую естественную горку в Москве — у Ростокинского акведука, — поделился он.

В этом году, отметил глава города, в парке «Яуза» собираются благоустроить участки вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Так, рабочие обновят существующую инфраструктуру, а также добавят немного разнообразия и уюта. В ходе работ специалисты обновят экотропы, отремонтируют лестницы и летние сцены, проложат новые дорожки, сообщается в личном блоге Сергея Собянина.

В прошлом году на территории двух участков парка «Яуза» специалисты обустроили шесть новых детских площадок. Две площадки были открыты на участке вдоль Северодвинской улицы, еще одну площадку расположили на другом берегу Яузы.

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