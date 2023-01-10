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Шесть новых детских площадок появились в парке «Яуза» в 2022 году

Александр Афонин
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Шесть новых детских площадок появились в парке «Яуза» в 2022 году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, парк Яуза Карта всех событий

В прошлом году на территории двух участков парка «Яуза» специалисты обустроили шесть новых детских площадок. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 10 января.

Две площадки были открыты на участке вдоль Северодвинской улицы. По словам заместителя руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергея Мельникова, наиболее интересная игровая зона начала работу неподалеку от амфитеатра с перголой.

— Детская площадка имеет необычную форму: если посмотреть на нее сверху, то можно заметить, что она напоминает ручей, на берегах которого расположено игровое оборудование. На ней разместили большой веревочный комплекс для лазанья, различные качели, карусели, тарзанку, качалки на пружинках и несколько батутов, — сказал он.

Еще одна площадка расположилась на другом берегу Яузы. На ней дети смогут заняться паркуром и отработать базовые гимнастические упражнения. Остальные четыре игровые зоны распределены на участке от Широкой до Енисейской улиц, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что до конца зимнего сезона на площадках «Московских сезонов» будут работать 19 бесплатных катков. Перед их посещением необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте фестиваля.

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