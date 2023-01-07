Почти 20 бесплатных катков будут работать на площадках «Московских сезонов» до конца зимы
До конца зимнего сезона на площадках «Московских сезонов» будут работать 19 бесплатных катков. Об этом в субботу, 7 января, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
— Провести время с пользой могут все посетители катков «Московских сезонов», которые любят кататься на коньках или просто используют каждую возможность поддержать спортивную форму, — говорится в сообщении.
Катки расположены Площади Революции; Профсоюзной улице, владение 41; улице Коптевский бульвар, владение 18А; улице Ключевая, 22, улице Перерва, владение 52 и других площадках.
Перед посещением катка необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте «Московские сезоны». Это позволит сократить время прохода на каток и сделает сеанс посещения более безопасным.
До 8 января в парках города, подведомственных столичному департаменту культуры, проходит праздничная программа мероприятий, посвященная истории Нового года и его обычаям. Жители и гости города смогут посетить различные мастер-классы, лекции, ледовые шоу и так далее.