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Почти 20 бесплатных катков будут работать на площадках «Московских сезонов» до конца зимы

Лейла Алиева
Город
Почти 20 бесплатных катков будут работать на площадках «Московских сезонов» до конца зимы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Перерва, 52 Карта всех событий

До конца зимнего сезона на площадках «Московских сезонов» будут работать 19 бесплатных катков. Об этом в субботу, 7 января, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Провести время с пользой могут все посетители катков «Московских сезонов», которые любят кататься на коньках или просто используют каждую возможность поддержать спортивную форму, — говорится в сообщении.

Катки расположены Площади Революции; Профсоюзной улице, владение 41; улице Коптевский бульвар, владение 18А; улице Ключевая, 22, улице Перерва, владение 52 и других площадках.

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Перед посещением катка необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте «Московские сезоны». Это позволит сократить время прохода на каток и сделает сеанс посещения более безопасным.

До 8 января в парках города, подведомственных столичному департаменту культуры, проходит праздничная программа мероприятий, посвященная истории Нового года и его обычаям. Жители и гости города смогут посетить различные мастер-классы, лекции, ледовые шоу и так далее.

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