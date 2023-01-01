Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Парки Москвы подготовили новогоднюю программу мероприятий на 2–8 января

Александр Афонин
Город
Парки Москвы подготовили новогоднюю программу мероприятий на 2–8 января
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В период с 2 по 8 января в парках города, подведомственных столичному департаменту культуры, пройдет праздничная программа мероприятий, посвященная истории Нового года и его обычаям. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 1 января.

Жители и гости столицы смогут посетить различные мастер-классы, лекции, ледовые шоу и так далее. Большая часть из запланированных мероприятий пройдет бесплатно. Однако на некоторые события нужна предварительная регистрация.

Так, гости музея-заповедника «Царицыно» смогут узнать, какие были традиции празднования Нового года в Российской империи. В усадьбе Воронцово, в свою очередь, состоится ряд просветительных лекций, а в зоне отдыха «Левобережье» пройдет праздничный квест «Волшебные часы», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на семи окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдут мероприятия для детей из семей москвичей, которые служат в зоне спецоперации. Юных гостей ожидают сказочные представления, где будет множество героев из любимых сказок, а также конкурсы и загадки.

Мероприятия Москва Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте