Парки Москвы подготовили новогоднюю программу мероприятий на 2–8 января

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В период с 2 по 8 января в парках города, подведомственных столичному департаменту культуры, пройдет праздничная программа мероприятий, посвященная истории Нового года и его обычаям. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 1 января.

Жители и гости столицы смогут посетить различные мастер-классы, лекции, ледовые шоу и так далее. Большая часть из запланированных мероприятий пройдет бесплатно. Однако на некоторые события нужна предварительная регистрация.

Так, гости музея-заповедника «Царицыно» смогут узнать, какие были традиции празднования Нового года в Российской империи. В усадьбе Воронцово, в свою очередь, состоится ряд просветительных лекций, а в зоне отдыха «Левобережье» пройдет праздничный квест «Волшебные часы», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на семи окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдут мероприятия для детей из семей москвичей, которые служат в зоне спецоперации. Юных гостей ожидают сказочные представления, где будет множество героев из любимых сказок, а также конкурсы и загадки.