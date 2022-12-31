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Мероприятия для детей участников СВО пройдут на фестивале «Путешествие в Рождество»

Евгений Жуков

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Мероприятия для детей участников СВО пройдут на фестивале «Путешествие в Рождество»
Фото: Московские сезоны
Москва, Профсоюзная улица, вл41 Карта всех событий

На семи окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдут мероприятия для детей из семей москвичей, которые служат в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в субботу, 31 декабря.

Юных гостей ожидают сказочные представления, где будут не только знакомые герои, вроде Деда Мороза и Снегурочки, но и множество других героев из любимых сказок, а также конкурсы и загадки.

Мероприятия, посвященные празднику Нового года, пройдут на площадках, расположенных на улицах Митинской, Профсоюзной, Святоозерской, Городецкой, Вешняковской, на пересечении Соколово-Мещерской и Юровской в Куркине, а также в сквере у Гольяновского пруда.

Организаторы подготовили три праздничные программы, в основу которых легли любимые детские сказки, а именно: «Морозко», «Двенадцать месяцев» и «Снежная королева».

Посетители окунутся в атмосферу сказки «Морозко», чтобы помочь главной героине Настеньке повторить простые правила для уютной зимы и поиграть в веселые игры.

Мероприятия для детей участников СВО пройдут на фестивале «Путешествие в Рождество» Фото: Московские сезоны

Увлекательной будет и прогулка по страницам сказки «Двенадцать месяцев», во время которой юные гости помогут собрать подснежники для Падчерицы, а также ответят на интересные вопросы и загадки.

А тем, кто встретится с героями «Снежной королевы», предстоит проявить себя, играя в слова и показывая свою ловкость, чтобы помочь Герде найти ее брата Кая.

До этого сообщалось, что гости площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» могут поздравить участников специальной военной операции и всех военных с предстоящими новогодними праздниками.

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