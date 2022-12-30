Гости фестиваля «Путешествие в Рождество» поздравят участников СВО с новогодними праздниками

Фото: Московские сезоны

Гости площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» могут поздравить участников спецоперации и всех военных с предстоящими новогодними праздниками. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила пресс-служба фестиваля.

— В дни фестиваля «Путешествие в Рождество» здесь открыта настоящая студия, где все гости могут записать небольшое новогоднее поздравление, выразить свои пожелания и сказать слова благодарности нашим героям. Вместе с коллегами мы поможем гостям сделать это поздравление ярким и подскажем, как лучше выразить свои чувства, — рассказали в Оргкомитете фестиваля.

Как уточняется, в городе действует 24 фестивальные площадки, на которых можно написать праздничную открытку для военных и участников СВО. Кроме того, на Пушкинской набережной в ЦПКиО имени Горького горожане могут записать короткое видеообращение.

Одной из ключевых тем фестиваля «Путешествие в Рождество» в 2022 году стала поддержка российских военных.

Напомним, что в этом году жители столицы направили 8,5 тысячи теплых вещей и более 20 тысяч поздравительных открыток и писем участникам спецоперации и жителям новых регионов России. К слову, с 5 декабря гости 29 центров госуслуг могут отправить письма поддержки призванным для прохождения службы россиянам.