На старт, внимание... Спорт! В столице отметили столетие московского физкультурного движения

Олимпийская чемпионка Алина Загитова (в центре) проводит мастер-класс по фигурному катанию в рамках «Зимнего дня» московского спорта на территории спортивного комплекса «Лужники» / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В субботу, 4 февраля, прошел «Зимний день» московского спорта, приуроченный к столетию спортивного ведомства столицы. Москвичей ждали мастер-классы и встречи со спортсменами.

Сегодня в городе создаются все условия для привлечения москвичей к здоровому образу жизни. По данным Департамента спорта города Москвы, ежегодно в столице проходит свыше 15 тысяч различных мероприятий. Большинство из них направлены на то, чтобы каждый житель мог открыть для себя новый вид физической активности и приобщиться к массовому спорту.

— Программа «Зимнего дня» составлялась таким образом, чтобы гости мероприятия смогли узнать как можно больше о зимних видах активного досуга. Например, для многих большим открытием стал мастер-класс по керлингу. Каждый вид спорта подбирался исходя из того, что сейчас популярно, ново и при этом доступно каждому, — рассказали организаторы праздника.

Открыл мероприятие массовый забег по Лужнецкой набережной на дистанцию пять километров. Принять участие в нем решили свыше тысячи москвичей с самой разной физической подготовкой — кто-то уже не первый год принимает участие в городских марафонах, а кто-то всего пару месяцев назад начал бегать по утрам.

— Это мой первый забег. На самом деле долго размышлял, принимать участие или нет, так как боялся, что буду выглядеть нелепо на фоне профессиональных бегунов. Оказалось, что здесь много таких же любителей, как я, — с некоторыми даже обменялись контактами. Здорово, что спорт сейчас становится модным, — рассказывает участник забега Михаил Теревятников.

На финише лучших спортсменов ждало торжественное награждение — им вручили памятные сувениры и диплом. А после забега началось самое интересное — мастер-классы по фигурному катанию, керлингу и хоккею. По словам фигуристки Алины Загитовой, которая как раз вела одно из занятий, такие мероприятия очень важны горожанам.

— Мы живем в бешеном темпе, не все находят время на спорт и не всегда понимают, насколько он полезен. А придя на такое мероприятие, люди проявляют к нему интерес, есть возможность пообщаться со спортсменами. Я лично знаю истории, когда после моих мастер-классов многие начинали заниматься фигурным катанием. Это наша главная цель, — отметила чемпионка мира.

А на мастер-классе по керлингу участники много смеялись и удивлялись необычным правилам этой командной игры.

— Мы с подругой гуляли возле «Лужников» и увидели, что проходит праздник. Стало интересно, и решили узнать, что такое керлинг. Самое забавное — это огромные каменные шайбы, которые нас учили запускать по льду. Затем мы уже просто соревновались друг с другом, разделившись на небольшие команды, — улыбается москвичка Елена Никонова.

К слову, на «Зимнем дне» у москвичей была отличная возможность познакомиться со спортивными академиями, работающими в столице, и узнать, как туда записаться.

А у представителей Департамента спорта можно было узнать, какие бесплатные программы сейчас реализуются в городе. Многих интересует «Мой спортивный район», который предлагает москвичам бесплатные тренировки недалеко от дома.

— Узнала об этой программе из интернета и решила прийти сюда, чтобы отправить сына в спортивную академию. Он у меня занимается хоккеем, поэтому хотим выбрать правильное место, — говорит горожанка Александра Трифонова.

Завершился «Зимний день» большим музыкальным концертом и дискотекой на льду.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Кондаранцев, руководитель Департамента спорта города Москвы:

— За последние десять лет число москвичей, занимающихся спортом, выросло в несколько раз — до пяти миллионов человек. Задача не только нашего города, но и страны сделать так, чтобы уже к 2030 году спортом занимались 70 процентов населения. Для этого мы развиваем новые направления подготовки в городе, строим новые объекты и, конечно же, проводим массовые мероприятия, чтобы познакомить москвичей как можно ближе со спортивной культурой. Конечно, международная повестка внесла коррективы, но мы придумываем новые интересные форматы.