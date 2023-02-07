На ВДНХ открылась фотовыставка «Первая Всесоюзная»

Куратор выставки ВДНХ Павел Нефедов демонстрирует книгу фотографий Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 года. Архивные снимки представлены на одноименной выставке / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Во вторник, 7 февраля, на ВДНХ открылась выставка «Первая Всесоюзная», посвященная 100-летию Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 года.

Стены музея ВДНХ украшают черно-белые фотографии. На одной из них — общий план первой сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 года. Именно она стала предшественницей современной ВДНХ. На другом снимке — два двухэтажных деревянных павильона, которые больше напоминают дачные домики. На третьей фотографии запечатлен экспонат выставки — стоящий на улице трактор.

— Эта выставка была первым крупным мероприятием в Советской России, — говорит куратор выставки «Первая Всесоюзная» Павел Нефедов, разглядывая снимки. — Тогда предполагалось, что крестьяне будут объединяться в кооперативы, а продукцию представлять на выставке и продавать в города.

Такая масштабная выставка, по словам московского краеведа Филиппа Смирнова, создавалась в 1923 году для того, чтобы недавно пришедшее к власти советское правительство могло утвердиться в глазах народа.

— Молодому советскому правительству нужно было показать, что, несмотря на недавно закончившуюся Гражданскую войну, в стране производят продукцию, способную конкурировать с иностранными товарами. Это был способ показать, что России есть чем гордиться, — рассказывает Филипп Смирнов. — При этом на выставке был создан специальный иностранный отдел, где производители из других государств демонстрировали свои сельскохозяйственные достижения. Но главная задача выставки заключалась в том, чтобы быстрее установить контакт между производителями и покупателями.

Раньше выставка, которая была предшественницей ВДНХ, проходила на территории нынешнего Парка Горького. Там специально для этого события построили 550 новых зданий и павильонов.

— Архитекторы и строители положили в основу построек стили, традиционные для дореволюционной России, но привнесли и новые направления, — отмечает Павел Нефедов, продолжая экскурсию.

Сохранился альбом с редкими фотографиями той первой масштабной сельскохозяйственной выставки. Позже их оцифровали.

— Эти снимки на протяжении столетия использовались как учебное пособие. По ним можно понять, как были построены здания, — отмечает Павел Нефедов и показывает уникальный альбом гостям. — Сейчас уже издано несколько экземпляров этой книги. По ним можно изучать историю Советской России в целом. На фотографиях видно, как тогда одевались люди, чем они жили, что покупали, как выглядела столица. Интересно, что территория, на которой в 1923 году проходила такая масштабная сельскохозяйственная выставка, не была даже заасфальтирована. По сути, все то огромное пространство выглядело как деревня. Хотя это и была демонстрация достижений села.

Выставка «Первая Всесоюзная» — не единственное мероприятие, посвященное 100-летию ВДНХ.

— В скором времени мы планируем организовать курс лекций об истории этого места и его значении для Москвы и всей страны, — продолжает Павел Нефедов. — Поговорим и о современности. Согласитесь, сегодня ВДНХ представляет собой огромное просветительское пространство. Без него трудно представить столицу. Кроме того, тут собраны интереснейшие музеи и активности.

СПРАВКА

Сейчас ВДНХ — это крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. На 325 гектарах земли находятся исторические павильоны, пруды, парки, аллеи, фонтаны, цветники. На ВДНХ находится 49 объектов культурного наследия. В правом крыле Главного входа в 2019 году открылся Музей ВДНХ. Там можно подробнее узнать об истории выставки.