Олимпийскую чемпионку встретили аплодисментами

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева (слева) дает автографы ученикам школы «Покровский квартал» Ульяне Гукало (в центре) и Айлине Мерзоевой сразу после торжественного открытия нового спортивного зала в здании учебного заведения, которое расположено в районе Текстильщики / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

9 февраля олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева открыла новый спортзал в московской школе «Покровский квартал».

Во время масштабного ремонта в школьном спортивном зале положили новый паркет, заменили коммуникации, поменяли спортивное оборудование, в частности, баскетбольные щиты, основное табло и добавили еще одно табло — счетчик времени на атаку для игры в баскетбол. Стены зала украсили портреты бывших учеников, добившихся успехов в спорте: теннисистки Елены Дементьевой и фигуристки Камилы Валиевой. Там же изображены логотипы школы и спортивного клуба, установлены баннеры со спортивными слоганами.

Приезд олимпийский чемпионки Камилы Валиевой в школу «Покровский квартал» стал настоящим событием в жизни учеников и педагогов. Известную спортсменку встречали аплодисментами. Ребята специально не уходили домой после уроков, чтобы лично познакомиться с кумиром.

Открывать новый спортивный зал Камила приехала не случайно. Ранее она училась в этой школе. Обновленный спортзал чемпионка, которая провела в нем немало времени на уроках физкультуры, не узнала. Он действительно сильно изменился.

— Безумно рада снова оказаться в своей школе, и мне очень приятно видеть такой замечательный свой портрет, — отметила она. — Хочу пожелать ученикам и учителям огромного вдохновения. Пусть у вас все получается. Пусть сбываются мечты. Помните, что чудеса случаются, нужно только в них верить и очень много работать.

По словам заместителя руководителя Департамента образования и науки Москвы Антона Молева, уникальность этого спортивного зала не столько в его хорошем техническом оснащении или масштабе, а в том, что такое современное пространство для занятий спортом создано в совершенно обычной школе.

— Вложенные сюда смыслы куда важнее. Он стал точкой притяжения для ребят всех возрастов, — подчеркнул он. — И тех, кто только хотел бы попробовать себя в спорте, и тех, кто уже добился первых успехов.

Участие в торжественной церемонии открытия также принял президент Московской федерации баскетбола Александр Новожилов. Он высоко оценил новый спортивный зал московской школы.

— Это прекрасная возможность для детей, поскольку зал многофункциональный, — сказал он. — Судя по разметке, которую я увидел, здесь можно поиграть в гандбол, баскетбол, мини-футбол, волейбол. Ребята, вам можно теперь только позавидовать.

Президент федерации выразил сожаление, что не взял с собой спортивную форму.

— С удовольствием сыграл бы с ребятами в баскетбол, — добавил Новожилов.

Обновленный спортзал, считает директор школы «Покровский квартал» Станислав Терехов, будет мотивировать ребят на новые спортивные достижения.

— Здесь еще год назад был неприметный и даже, как говорят, «убитый» спортзал, и за короткий период с использованием не очень больших вложений мы сделали такую современную площадку. Этим мы хотим показать всем остальным школам Москвы, что не только в новостройках можно создавать такие залы для занятий спортом, но и в старых образовательных учреждениях, — подчеркнул Терехов.

С творческими номерами перед гостями выступили ученики «Покровского квартала», состоялись пресс-конференция, автограф- и фотосессия с Камилой Валиевой. Выпускники и учителя физкультуры сыграли с учениками школы в баскетбол.

В школе активно работает школьный спортивный клуб «Покровский квартал». Ребята занимаются баскетболом, легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, футболом, волейболом, настольным теннисом, играют в шахматы.

Деятельность спортклубов, которых в столице 549, координирует Московский центр «Патриот. Спорт». Они открыты в каждой школе и профессиональной образовательной организации города.