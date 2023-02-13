В Доме-музее Марины Цветаевой открылась выставка о быте старой Москвы

Старший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой Наталья Шаинян показывает ломберный столик для игры в карты. Раньше он принадлежал старшему поколению семьи Сергея Эфрона, мужа Марины Ивановны. Раритетный предмет в музей передали наследники / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В районе Арбат, в Доме-музее Марины Цветаевой, проходит выставка о быте старой Москвы. Чем жили горожане в конце XIX — начале XX века, узнала «Вечерняя Москва».

Выставка «Слава прабабушек томных», названная строчкой из стихотворения Цветаевой, занимает небольшую комнатку в мемориальной квартире поэта. Во времена Марины Ивановны здесь была гостевая. Но как она выглядела, никто не знает: фотографий или воспоминаний с описанием этой комнаты нет.

— Поскольку она первая на пути входящего в мемориальную квартиру, мы решили сделать из нее такой затакт к основному рассказу — что-то, что погружало бы посетителя в контекст жизни и быта времен Серебряного века, — говорит Наталья Шаинян, старший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой. — Памятуя о страсти Цветаевой к старинным вещицам, которыми она в изобилии наполняла свой дом, мы еще в 2017 году поставили здесь шкаф-витрину, одновременно похожий и на старый библиотечный шкаф, и на витрину в лавке антиквара.

Получилось «живое» выставочное пространство, где экспонаты меняются в зависимости от темы разговора. Сейчас в музее предлагают прогуляться по скромным переулочкам и заглянуть в «Домики старой Москвы». Посмотреть, какие вещи наполняли быт жителей особняков, похожих на тот, что когда-то стоял в Трехпрудном переулке, — из детства Цветаевой.

— К счастью, старую Москву много снимали, — Шаинян показывает открытки из дореволюционных наборов. — Вот, например, зимний вид на воспетый Цветаевой памятник Пушкину. Тогда он стоял на Тверском бульваре напротив Страстного монастыря.

В шкафу-витрине три секции, в каждой из которых по три полки. На самых верхних стоят предметы, которые можно было увидеть в любом московском доме. Здесь и подсвечник, и керосиновая лампа, и вазы со статуэтками.

Средний ярус посвятили увлечениям москвичей. На полке слева собраны предметы, связанные с театром. Здесь можно увидеть веер из черепаховой кости, монокль, бинокль и даже перчаточную куклу. В музее хранится набор разных типажей, с которыми разыгрывали сценки на актуальные темы. Сейчас на выставке представлен Петрушка.

Вещи на полке посередине расскажут о большой любви москвичей к музыке.

— Она звучала в каждом доме, — Шаинян обращает наше внимание на старинную пластинку и коробочку для граммофонных игл. — В доме Цветаевой звучали пластинки и с классической музыкой, и с цыганскими романсами.

Коротали в Москве вечера и за рукоделием. Правда, у Марины Цветаевой, как она сама признавалась, таланта к этому не было. В отличие от ее младшей сестры Анастасии. На выставке есть елочные игрушки, которые она сделала из бусин, стекляруса, проволоки и других подручных материалов в 1950-е годы.

Три нижние полки — три разных стола: письменный, туалетный и обеденный. Среди предметов на последнем лежит увесистый том «Подарок молодым хозяйкам».

— Однажды Марина поручила кухарке приготовить из этой книги блюдо, просто открыв очередной рецепт, — рассказывает Наталья Шаинян. — Бедная кухарка в поисках головы дикого вепря обошла не одну мясную лавку, но над ней лишь хохотали.

КСТАТИ

Один из самых старинных предметов на выставке — французский флакончик для духов, который принадлежал матери Сергея Эфрона, мужа Цветаевой, Елизавете Эфрон (в девичестве Дурново). Также из вещей семьи Эфрон в экспозиции есть нарядная игольница и ломберный столик для игры в карты, выполненный в технике маркетри, то есть украшенный рисунком из разных пород дерева. Изнутри крышка, которая раскладывается, отделана зеленым сукном. На нем мелом писали счет.