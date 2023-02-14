В центрах московского долголетия прошли быстрые свидания ко Дню святого Валентина

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Москва, Рязанский проспект, 38 Карта всех событий

Свою пару можно встретить в любом возрасте — и активисты центров московского долголетия доказывают это на своем примере. Среди участников нередко образовываются пары, которые продолжают общаться уже вне стен центра. Ко Дню святого Валентина в ЦМД «Выхино» для жителей столицы старшего поколения прошли встречи в формате быстрых свиданий.

Во время быстрых свиданий участники за короткое время знакомятся с большим числом людей: могут рассказать о себе самое главное, выслушать другого, найти ключевые точки соприкосновения. Обычно в конце таких встреч большинство людей выделяют для себя тех, с кем хотели бы продолжить общение в дальнейшем.

— Такой формат стал популярен совсем недавно. Мы решили, что ко Дню всех влюбленных это будет как нельзя кстати, и результат нас очень порадовал! В стенах центра собралось более 50 участников со всех ЦМД столицы. Активисты с удовольствием пообщались друг с другом. Главной целью было объединить людей и помочь найти свою пару или просто верного друга, — говорит Елена Гордеева, руководитель ЦМД «Выхино».

От каждого центра на мероприятие было приглашено по участнику. Активисты не растерялись, многие привели с собой группу поддержки. Для гостей подготовили большую праздничную программу, где они могли сфотографироваться в тематической фотозоне и даже потанцевать под живую музыку. Образовавшиеся пары получили памятные подарки от центров московского долголетия.

— Получилась очень забавная и интересная игра, которая позволила нам лучше узнать друг друга и познакомиться с активистами других центров. Мы оказались в ряду счастливчиков, и после игры стали сложившейся парой. Выражаем большую благодарность организаторам! — делятся Николай Савин и Татьяна Аносова, активные участники ЦМД «Выхино» и «Капотня».

Центры московского долголетия уже не в первый раз проводят мероприятия такого формата. Стены клубных пространств объединили множество людей: кто-то нашел свою любовь, кто-то — приятелей, а кто-то — единомышленников, с которыми они вместе организовали новые клубы по интересам.

Расписание встреч самоорганизованных клубов и общегородских мероприятий можно узнать на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Подробности по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44.