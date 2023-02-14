Бумажный символ дружбы: послы Туркменистана, Колумбии, Сербии и других государств пополнили библиотечный фонд столицы литературой

Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра (слева) дарит книгу колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» генеральному директору Библиотеки иностранной литературы Павлу Кузьмину / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва, Николоямская улица, 1 Карта всех событий

14 февраля весь мир отметил Международный день книгодарения. В честь праздника послы разных стран подарили Библиотеке иностранной литературы знаковые книги своей культуры.

В одном из залов «Иностранки» собрались представители многих дипломатических миссий разных стран. У каждого в руках книги, которые скоро пополнят фонд библиотеки. Большой светло-коричневый шкаф постепенно наполняется изданиями на разных языках. Первой и знаковой стала книга «Своих не бросаем», выпущенная крупным информационным агентством совместно с Министерством иностранных дел России. Ее торжественно передает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Эта книга рассказывает о возвращении россиян домой из разных стран мира во время пандемии.

— Она уникальна тем, что здесь собраны воспоминания всех наших послов, которые участвовали в этой вывозной кампании, — говорит Мария Захарова. — Также книгу дополнили и воспоминания людей, которые стали объектами их усилий.

Вторая книга, которую подарила Захарова, была подготовлена ассоциацией выпускников Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО). В издании собраны лучшие фотопортреты министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Книгу «Лавров. Эмоции» министр подписал лично.

К мероприятию присоединились послы из 40 стран.

— На этом вечере мы читаем и обмениваемся произведениями культуры и литературы разных государств, — говорит генеральный директор Библиотеки иностранной литературы Павел Кузьмин. — Библиотека иностранной литературы на протяжении 100 лет рассказывает о культуре, традициях и других аспектах из жизни стран. И одновременно с этим мы стараемся представлять детально и глубоко Россию во всем ее прекрасном многообразии.

Также в столице к Международному дню книгодарения Российская государственная детская библиотека провела седьмую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью — 2023». В программе было более 45 мероприятий, в том числе кинопоказы и творческие встречи.

— Цель акции заключается в сборе книг для библиотек, которые нуждаются в пополнении и обновлении книжных фондов, — говорит директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. — К нам присоединились многие школы, музеи, театры и другие учреждения Москвы.

По словам Веденяпиной, за шесть лет проведения акции ее участники передали РГДБ около 100 тысяч изданий. В 2023 году подарки отправятся в 70 региональных библиотек.

— На сегодня частные дарители принесли около 500 книг, а от организаций мы получили почти 3000, — говорит Мария Веденяпина. — Книги также продолжают поступать, и по прошлому опыту мы ожидаем получить не менее 15 тысяч изданий.

РГДБ также проводит множество мероприятий, чтобы привить детям любовь к книгам. Например, библиотекари практикуют чтение литературы с собакой-терапевтом. Дети встречаются с собакой и ее хозяином-волонтером, вместе они выбирают книгу, а затем ребенок читает псу вслух.

В Москве проводятся и другие литературные мероприятия. Так, в Российской государственной библиотеке имени Ленина проходит цикл лекций «Нотно‑музыкальный отдел рассказывает». Гостям дают возможность осмотреть ценные издания, которые не получится увидеть на экскурсиях. Также в столичных галереях проходит чтение стихов — так возвращают моду XIX века на литературные салоны.

СПРАВКА

7–14 февраля в Москве прошла акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения. В рамках недельного марафона каждый желающий мог поделиться книгой, которая пополнит фонд одной из удаленных от центра библиотек, слабо включенных в современный книжный рынок. В 2023 году День книгодарения прошел в 1125 книжных магазинах Москвы и регионов, его поддержали более 50 издательств и почти 4,8 тысячи библиотек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марианна Гнездилова, руководитель комитета по культуре Московской торгово-промышленной палаты:

— Книжных магазинов в Москве немало, но есть проблема — книги стоят дорого. Я считаю, что такие акции помогают нуждающимся, они могут получить книги. В перспективе такие акции должны стать постоянными и даже ежемесячными. Наш комитет озадачен тем, как начать использовать прочитанные книги. Сейчас обсуждается создание передвижных акций, которые могли бы собирать ненужные книги. Мы также продумываем, как стимулировать людей, которые отдавали бы свои книги, чтобы в дальнейшем их реализовывать.