Открытые тренинги для травматологов

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В Кадровом центре появилось новое оборудование для открытых тренингов по травматологии. Об этом 13 февраля сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы — уникальная площадка в центре столицы, на которой регулярно проходят открытые тренинги для врачей. Благодаря такому формату обучения медицинские специалисты могут усовершенствовать практические навыки по своей специальности.

— Врачи, в удобное для них время, могут проводить тренировки на симуляционном и медицинском оборудовании в формате индивидуальных занятий. Специалисты отрабатывают навыки без риска для пациента. Для открытых тренингов по травматологии в Кадровом центре закуплено новое оборудование, — отметила исполняющая обязанности директора Кадрового центра Юлия Уварова.

Теперь, уточнила она, доктора могут тренироваться на симуляторе высокой степени реалистичности Т-СИМ.

— Он обеспечивает визуальную, тактильную и звуковую обратную связь при работе с инструментами. Травматологи-ортопеды могут отработать навыки работы с инструментами при хирургических вмешательствах — установке винтов в позвоночник, эндопротезировании коленного сустава и проведении других манипуляций, — поделилась Юлия Уварова.

Она добавила, что в рамках открытых тренингов специалисты не только развивают профессиональные компетенции, но и получают оценку уровня мастерства.

Участие в тренингах бесплатное, их количество неограниченно, а с лета прошлого года тренинги проходят не только в будни, но и в выходные дни. Эта возможность появилась в связи с повышенным интересом со стороны специалистов практического здравоохранения.

— Открытые тренинги проводятся по 11 направлениям, среди которых офтальмология, кардиология, ультразвуковая диагностика, травматология и другие. Перечень специальностей и тематика занятий постоянно расширяются. Оставить заявку можно на сайте департамента или по телефону (495) 650-10-85, — добавили в ведомстве.

СПРАВКА

Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы не имеет аналогов как в России, так и в других странах Восточной Европы. На площади более 4000 квадратных метров проводятся программы непрерывного профобразования, оценочные и аккредитационные мероприятия для специалистов городской системы здравоохранения. В центре на сегодня есть более 1100 единиц симуляционного и медицинского оборудования, и он аккредитован по 89 врачебным специальностям.