В Москве стартовал второй этап школьного Чемпионата по триатлону лидерских компетенций

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

500 детей примут участие во втором этапе профориентационного игрового турнира.

В Москве продолжается Чемпионат по триатлону лидерских навыков Soft Skills 2035. С 15 февраля по 15 марта пройдет второй этап соревнования. В профориентационном игровом турнире «Мегаполис 2035. Вызовы будущего» примут участие 500 школьников. Им предстоит выполнять придуманные экспертами ведущих российских компаний и рекрутинговых агентств задания, генерируя инновационные идеи и выбирая наиболее перспективные решения. Кроме того, для достижения общих целей участникам придется эффективно сотрудничать друг с другом.

Наставниками команд выступят победители и призеры прошлых сезонов чемпионата. Многие из них сейчас учатся в столичных университетах, часть — в этом году оканчивают школу. Тимлидеры сформируют сообщество профессионалов будущего. Они возьмут в свои команды людей, умеющих осознанно выбирать и строить свою карьеру, применять навыки системного мышления и лидерства, развивать свой творческий потенциал и коммуникативные компетенции.

— Участникам Soft Skills 2035 выпала уникальная возможность проявить себя, раскрыть свои таланты и умения, а также получить прикладной опыт в решении самых необычных задач. Эксперты помогут детям получить все необходимые компетенции в сфере бизнеса и коммуникации, — рассказал заместитель директора Городского методического центра Антон Марко.

В первом этапе чемпионата приняли участие более 2000 школьников. В индивидуальном формате состязания они предлагали идеи для развития комфортной городской среды, искали варианты повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, находили удачные коллаборации для разных компаний, составляли резюме, создавали скрипты эффективных коммуникаций. Прошедшие в следующий этап участники будут разрабатывать идеи и искать лучшие пути для их реализации уже в команде.

Чемпионат по триатлону лидерских навыков Soft Skills 2035 — открытая площадка по развитию у школьников компетенций будущего. Чемпионат проводится в рамках городского проекта «Клуб Soft Skills 2035». Его организатор — Городской методический центр столичного Департамента образования и науки.