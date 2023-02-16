Знать каждый кирпичик: как строили станцию метро «Сокольники»

Станция Сокольники Сокольнической линии Московского метрополитена / Фото: public domain

Иногда фотографии не нуждаются в лишних словах. Особенно если это касается строительства метро. Вот оно, красивое и большое, а самое главное — всегда на шаг быстрее эпохи. В номере от 14 февраля 1935 года «Вечерка» тоже решила обойтись лишь фото.

Строительство метро было одной из важнейших тем для всех городских газет, выходивших в столице в те времена. Когда заверши- ли наземный вестибюль «Сокольников», «Вечерка» в первую очередь решила обратить внимание на работу архитекторов. Потому газета опубликовала большое фото этого объекта метро. Авторами проекта вестибюля были супруги Иван Таранов и Надежда Быкова.

«Пассажиропоток на станции «Сокольники» разделен палладианскими лестницами, ведущими в полукруглый подземный зал. Интерьер станции облицован белым мрамором коелга и белым марблитом, путевые стены — светло-желтой керамической плиткой, коридоры и кассовый зал — грузинским мрамором садахло и уральским прохоро-баландинским. Некогда асфальтовый пол выложен сегодня черным и серым гранитом.

1935 год. Жители столицы на фоне наземного вестибюля станции метро «Сокольники» / Фото: И. Сосфенова / Архив газеты «Вечерняя Москва»

Проект станции был удостоен Гран-при на международной выставке в Париже в 1937 году», — пишет искусствовед Евгения Гершкович. Но фото «Сокольников» было не единственным в номере, посвященным метро. На второй полосе поместили изображение рабочих завода «Серп и молот» в прокатном цехе. Это предприятие имело самое непосредственное отношение к строительству метрополитена. Первые советские проходческие щиты, эскалаторы, оборудование для тоннелей — все это делалось в том числе и на этом заводе.

Многое, что изготовлялось для метро, было в практике впервые. Удачи в промышленности поднимали дух строителей и вообще всех советских людей. В номере опубликованы и дежурные приветствия делегатов съезда колхозников-ударников, восхищенных увиденным в метро. Прибывшие из отдаленных точек страны труженики полей были восхищены небывалой мощью и красотой станций и наземных вестибюлей. Такие восхваления печатались очень часто от самых разных делегатов. Вплоть до иностранцев.

Знаете ли вы, что

Было несколько вариантов скульптор, которые хотели установить перед входом в наземный вестибюль станции «Сокольники». Планировалось, что там будут метатели молота и копья. В итоге — дискоболы.

КСТАТИ

Станция «Сокольники» упоминалась в знаменитой песне, исполняемой Леонидом Утесовым, о старом извозчике, у которого метрополитен отбил клиентов. Правда, и сам он ездил на работу на метро. Были упомянуты дубовые перила эскалаторов, которые не сохранились.

ЦИФРА

13 станций метрополитена было открыто в составе линий первой очереди.