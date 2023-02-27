Благотворительные фонды продолжают сбор помощи

Москвич Александр Каляев участвует в сборе гуманитарной помощи в пункте, организованном в столичном районе Зябликово / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столичных фондах помогают беженцам получить гуманитарную помощь и консультации психологов и юристов. «Вечерняя Москва» рассказывает, куда можно обратиться тем, кто бежал от обстрелов и чаще всего начинает с нуля.

Фонд помощи беженцам «Дом с маяком» готов поддержать людей с Украины, которые в данный момент находятся в Москве и ближайшем Подмосковье, въехали в Россию после 24 февраля прошлого года и до этой даты не жили на территории РФ.

— Фонд предоставляет гуманитарную помощь первые полгода с момента въезда в Россию, консультативную поддержку — первые 12 месяцев с момента въезда, — сообщили в фонде.

Юрист подскажет беженцам, как оформить статус пребывания в России, полис обязательного медстрахования, как прикрепиться к поликлинике, какие права есть на медицинскую помощь и лекарственное обеспечение, как зачислить детей в сад или школу, поступить в вуз. Консультируют здесь и по вопросам трудоустройства, оформления пенсий, инвалидности, выплат, льгот и другим бытовым нуждам. Параллельно помогают с одеждой, продовольствием, оказывают моральную и материальную поддержку. С прошлого года за ней обратились тысячи людей, и с каждым днем заявок становится все больше.

Добровольцы другого благотворительного фонда — кризисного центра «Дом для мамы» — также поддерживают семьи беженцев, оставшихся без крова и привычных благ.

— За прошедший год «Дом для мамы» собрал и отправил более 100 тонн гуманитарной помощи для беженцев, — отчитались в благотворительной организации.

При этом часть гуманитарки отправляется и в другие регионы. К примеру, в феврале ее доставили в Ставрополь, где находят приют беженцы. Сотрудники «Дома для мамы» сообщили радостную новость: в Mемье беженцев родился малыш, а ценный груз доставили вовремя — как раз к выписке мамы с новорожденным малышом. Теперь семья обеспечена всем необходимым.

Сбор гуманитарной помощи организован в столице во всех столичных округах. Есть пункты при храмах, Мосгордуме, благотворительных фондах и других организациях, помогающих беженцам и фронту. Среди частых запросов — теплая одежда и обувь, продукты питания и другие товары.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Степан Орлов, депутат Мосгордумы:

— Москва постоянно участвует в гуманитарных акциях, и это является принципиальной позицией большинства горожан.

Помогать тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, и поддерживать семьи, — давняя, многовековая традиция нашего отзывчивого, добросердечного народа. Бытовые предметы, продукты, теплые вещи, книги, все то, что может хоть немного облегчить сложную жизненную ситуацию, принимаются волонтерами.