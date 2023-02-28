На семи станциях метрополитена завершили ремонт путевых стен

Путевая стена на станции «Речной вокзал» / Фото: Департамент транспорта Москвы

На семи станциях Московского метрополитена завершили ремонт путевых стен, сообщили в понедельник, 27 февраля, в Дептрансе.

Специалисты обновили облик «Водного стадиона», «Речного вокзала», «Молодежной», «Спортивной», «Таганской», «Волгоградского проспекта» и «Новых Черемушек». Работы по облицовке путевых стен и сводов над платформами вели по ночам — чтобы не мешать движению поездов и не создавать неудобства для пассажиров.

— Всего заменили свыше 9000 квадратных метров облицовки — это больше, чем площадь футбольного поля, — привели данные в столичном Дептрансе.

Все оригинальные декоративные элементы станций были очищены. Например, на станции «Таганская» восстановили чеканные металлические панно на тему освоения космоса, а на «Волгоградском проспекте» — композиции, посвященные Сталинградской битве. Автор всех этих работ — известный скульптор и художник Эдуард Ладыгин. У каждого панно — свое название. Путевые стены «Таганской» украшают «Мечты о космосе», «Русский Икар», «Первый космонавт».

Знакомое пассажирам оформление станций сохранили. Строители постарались сделать так, чтобы обновленные станции не отличались внешне от первоначальных образцов. При этом использовали в работе более прочные материалы.

О необходимости замены советской плитки на современную говорят и специалисты. Кафель прошлого века — материал быстроизнашивающийся, а обновлять его постоянными «добавками» в общее полотно не получится. Да и главная задача специалистов — не только навести «красоту» на станциях, но и сделать внутреннюю «инженерку» максимально безопасной. Все-таки за путевыми стенами располагается большое количество скрытых от глаз пассажиров сетей.

— Московский метрополитен проводит обновление существующей инфраструктуры. Наше метро — уникальный объект, и мы всеми силами сохраняем его архитектурное наследие, внимательно следим за порядком и чистотой. Недавно закончили ремонт путевых стен на семи станциях. В ходе работ обновили инженерные коммуникации, которые «спрятаны» за стенами, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Представители строительных компаний указывают на то, что станции столичного метрополитена через несколько лет придется массово обновлять. Речь идет об износе бетона и отдельных элементов отделки ряда станций.

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