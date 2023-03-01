Московскому долголетию исполняется пять лет: как активно проводят время участники проекта

Участница проекта «Московское долголетие» Татьяна Ткаченко в территориальном центре социального обслуживания «Фили-Давыдково». Она регулярно дает концерты в составе ансамбля «Татьянин день», а также выступает с сольной программой / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В среду, 1 марта, проекту «Московское долголетие» исполняется пять лет. Он объединяет более 230 тысяч активных москвичей серебряного возраста. И число его участников постоянно растет.

«Московское долголетие» — крупнейшая городская программа досуга, образования и оздоровления граждан, вступивших в серебряный возраст, то есть пенсионеров. Различные занятия и активности, которые проводятся в рамках этого проекта, абсолютно бесплатны для всех его участников. Да и стать участником проекта достаточно просто. Сделать это можно несколькими способами: написать заявление на сайте проекта, в любом центре «Мои документы» или в одном из городских центров социального обслуживания. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

— Стать участником «Московского долголетия» могут женщины старше 55 лет, а также мужчины в возрасте от 60 лет. Процесс подачи документов проходит очень быстро. После чего можно выбрать понравившееся направление — в каждом районе список достаточно большой и разнообразный, — рассказывает руководитель ГБУ ТЦСО «Орехово», филиал «Орехово-Борисово Южное», Людмила Новосельская.

Действительно, количество разных направлений досуга в «Московском долголетии» просто поражает. К тому же этот список постоянно пополняется. Занятия проходят не только в очном формате, но онлайн. Поэтому даже те, кто летом уезжает на любимые дачи, продолжают совершенствовать свои спортивные, языковые, интеллектуальные и прочие достижения дистанционно.

— В нашем районе особой популярностью пользуются разные виды танцев — от латиноамериканских до народных. Многие участники программы к нам приходят парами и радуются, что есть возможность скрасить свой досуг на пенсии. Да еще в паре шагов от дома, — говорит Новосельская.

Москвичка Татьяна Ткаченко осуществила благодаря «Московскому долголетию» свою давнюю мечту — присоединилась к вокальному ансамблю.

— Услышала о проекте от пассажирок автобуса — и сразу пошла записываться. Так я четвертый год подряд регулярно выступаю в ансамбле «Татьянин день». Меня с детства тянуло к пению, к творчеству. Никогда не поздно найти себе занятие по душе, — говорит она.

А полтора года назад Татьяна решила научиться играть на гитаре, чтобы исполнять любимые романсы. Теперь выступает с ними на концертах, которые постоянно организовывают в рамках проекта.

— Наш ансамбль занял третье место на конкурсе творческих коллективов «Московского долголетия». Это очень мотивирует. Еще один плюс — у меня появилось много новых знакомых, с которыми мы встречаемся, бываем на экскурсиях и отлично проводим время, — говорит Ткаченко.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Занятия в рамках «Московского долголетия» проводят профессиональные преподаватели — сейчас их более 8,3 тысячи человек, — это является отличительной чертой городского проекта. С 2020 года проект начал развиваться и в онлайн-формате — к нему присоединились более 100 тысяч человек. В команде «Московского долголетия» работают свыше 1000 специалистов из самых разных сфер деятельности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Стебенкова, депутат Мосгордумы:

— Проект «Московское долголетие» сумел в короткие сроки разрушить все представления о жизни на пенсии. Для многих сейчас стало очевидно, что 60 лет — это не время старости, а время счастья, развития и личностного роста. Число участников проекта постоянно увеличивается, и никакие трудности не смогли остановить его развитие.

На мой взгляд, это серьезный показатель. Сейчас проводятся различные мероприятия, которые знакомят москвичей не просто с самим проектом, но и с его самыми яркими участниками, у которых уже немало достижений.