Синоптик Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве в первую неделю марта

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пришла долгожданная весна, но пока только по календарю: на улицах лежит снег, и горожане не спешат менять пуховики на легкие пальто. «Вечерняя Москва» узнала, какой будет погода в первую неделю марта.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, средние температуры 1 и 2 марта будут на уровне 0...+2 днем и –1...–5 ночью:

— В ночь на четверг температура воздуха составит –5...–7 градусов, а днем столбик термометра будет уже около нулевой отметки. При этом на юге города и области потеплеет до +2 градусов. Выпадет небольшой снег. В пятницу температура заметно повысится: ночью будет –1...–3, а днем 0...+2, на юге Москвы — до +3 градусов. Это отклонение от нормы примерно на три градуса.

Роман Вильфанд предупреждает: 3–5 марта довольно сильно понизится атмосферное давление — до уровня 728–730 мм ртутного столба, что ниже нормы для марта в Москве. В пятницу и субботу возможен сильный порывистый ветер, а в выходные — снег.

— С северо-востока на юго-запад идет циклон, что происходит редко, — говорит Вильфанд. — Из-за этого показатели дают отклонения от нормы. При циклоне характерна облачная погода, но увидим мы это только в выходные. В субботу и воскресенье давление будет понижаться, Москва окажется в зоне воздушных масс, приходящих с запада и северо-запада. Ночами будет –2...–7 градусов, днем — от –4 до +1 градуса. Ожидаются осадки.

В воскресенье давление будет совсем низким. Это означает, что центр циклона будет близко к Москве.

— В таких условиях быстро идет конденсация влаги и облакообразование и, как следствие, осадки в виде снега, — продолжает Вильфанд. — 6 и 7 марта температура понизится. Ночные показатели составят –5...–10 градусов, дневные — –1...–5 градусов. Этот температурный фон ниже нормы на 1–2 градуса.

Общий прогноз: 2 и 3 марта погода будет ветреная с порывами до 17 метров в секунду. К выходным ветры станут слабыми.