Цифровизация на всех этапах — это прорыв

Сотрудник центра компетенции Департамента строительства города Москвы Анна Гришина за работой / Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Сегодня цифровизация — глобальный тренд. И в этом направлении опыт столичного Департамента строительства может служить примером не только для российских, но и для многих зарубежных специалистов. Московская строительная индустрия активно использует отечественные технологии информационного моделирования. Специалисты отрасли применяют цифровые решения на всех этапах, от создания проекта до строительства, а затем и при эксплуатации зданий.

Москва — признанный лидер в сфере цифровизации услуг стройкомплекса. В столице создана и работает единая цифровая платформа градостроительной деятельности.

К 2025 году Москва планирует создать цифровую площадку строительного будущего. Вся информация со стройплощадок с помощью роботов, дронов и камер будет автоматически поставляться в систему управления инженерными данными.

— Цифровизация — общий тренд всех отраслей хозяйственной деятельности последнего десятилетия, закрепленный на законодательном уровне. В своей деятельности Департамент строительства сталкивается с серьезными вызовами, которые при условии использования прогрессивных цифровых инструментов могут быть восприняты как триггеры к развитию городского строительства, что в конечном итоге ведет к повышению качества возводимых объектов и созданию комфортной среды для жителей Москвы. Решением всех этих проблем является внедрение технологий информационного моделирования, — рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Цифровые двойники — это точные копии объектов, его инженерных сетей и коммуникаций, с помощью которых специалисты смогут отслеживать реальное состояние объекта.

— Цифровой двойник здания позволяет продлевать жизненный цикл объекта на десятки лет, более эффективно расходовать ресурсы на его техническое обслуживание и содержание, — отметил Рафик Загрутдинов.

Как ранее заявлял заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ) в столице проектируются различные объекты, в числе которых пожарные депо, образовательные учреждения, жилые дома, спорткомплексы, а также инженерные коммуникации и дороги.

Сегодня в Москве одновременно возводится около трех десятков объектов здравоохранения, проектирование которых также ведется с применением ТИМ. «Умные» решения применяются на всех этапах жизненного цикла зданий — от проектирования и строительства до эксплуатации. Речь, в частности, о лечебно-диагностическом комплексе МКНЦ имени А. С. Логинова, новом инфекционном комплексе в ИКБ № 1, скоропомощном стационарном комплексе ГКБ № 15 имени О. М. Филатова, а также на объектах медкластера Сколково, который стал пилотной площадкой для цифровых решений. Применяемые в новых объектах здравоохранения столицы пропускные системы с биометрической аутентификацией позволяют не только контролировать доступ, но и в режиме реального времени оценивать температуру тела, что особенно важно в условиях борьбы с инфекциями. Планируется, что в недалеком будущем цифровые технологии и искусственный интеллект помогут также повысить уровень безопасности на строительных площадках, предупреждая возможные нарушения правил охраны труда

— При строительстве нового флагманского центра больницы № 15 имени Филатова применяются сервисы по цифровизации закупок, — напомнил Рафик Загрутдинов. — Речь идет о контроле на каждом этапе закупок и планировании бюджета, мониторинге лучших закупочных цен от маркетплейса.

По словам руководителя Депстроя, «цифра» при закупках дает возможность ускорять процессы подачи заявок, согласований, оплат, приемку доставок. Тендер закупок позволяет компаниям экономить до 5 процентов, благодаря чему существенно увеличивается маржинальность объектов, а сам процесс закупок ускоряется на 30–50 процентов за счет работы в онлайн-режиме. Простой объекта снижается на 4 процента.

Столичный Депстрой принимает самое активное участие в работе по внедрению технологий информационного моделирования и продвижению цифровых сервисов в подведомственных ему организациях. Всего у системы цифровых сервисов насчитывается 11 000 пользователей в 2800 организациях, с охватом уже более 400 объектов.

— С помощью цифровых сервисов заметно снижаются затраты строительства. А благодаря уходу от бумажного документооборота ежегодно сохраняется более 50 тысяч деревьев, что сравнимо с площадью десяти парков «Зарядье». Электронная смета и внедрение маркетплейсов дают 25 процентов экономии затрат на снабжение стройплощадки, а система «Цифровой двойник» снижает затраты на содержание и эксплуатацию на 10–12 процентов, — подчеркнул Рафик Загрутдинов.

Другая сторона этого вопроса — упрощение повседневной работы рядовых инженеров производственно-технических отделов (ПТО), стройконтроля, прорабов. До последнего времени строители почему-то продолжали работать по старинке — на бумаге, но теперь на столичных стройках внедряется электронный технический документооборот, что позволило кратно увеличить скорость процессов подписания, обеспечить полную прозрачность данных.

В планах департамента на 2023 год — довести долю электронного документооборота до 100 процентов. Для этого еще предстоит оцифровать финансовые документы — КС-22 (акт сдачи-приемки, подтверждающий полное и качественное выполнение договорных обязательств), КС-3 (справка о стоимости подряда, основание для взаиморасчетов) и некоторые другие.

В планах по цифровизации до 2025 года — создание строительной площадки будущего на госзаказе. Уже сейчас создана инфраструктура для цифровой трансформации, совершенствуются образовательные программы для повышения квалификации большего числа студентов и 100 процентов сотрудников.

Также в настоящее время в Департаменте строительства активно прорабатывается концепция среды общих данных, которая позволит использовать в полной мере все преимущества ТИМ более широкому кругу участников. Конечной целевой моделью будет ключевой продукт — среда общих данных, которая станет аккумулятором данных из разных систем разных участников строительного процесса, вберет в себя данные с «умной» строительной площадки, оснащенной средствами объективного контроля и автоматизированными программно-механическими комплексами. На основании этих данных можно будет собирать более качественную аналитику и даже осуществлять предиктивный анализ всех изменений на стройке.

— А если заглянуть чуть дальше — в планах до 2025 года завязать работу существующих и разрабатываемых сервисов с цифровой информационной моделью. Это будет работать так: модель, рождаясь однажды в процессе проектирования, будет обрастать по ходу жизненного цикла атрибутами и свойствами, которые можно переиспользовать. Это позволит наперед считать финансовые, человеческие, материальные ресурсы, — отметил Рафик Загрутдинов. — Все это — огромный шаг к управлению процессами искусственным интеллектом, минимизации человеческого фактора.

Например, проектировщику в работе программа будет подсказывать следующий шаг, покажет чек-лист по нормативам, укажет, что в проекте может помешать пройти экспертизу.

Многие другие отрасли к этому также придут, и наша модернизация системы — это огромный вклад в будущее развитие и столицы, и страны, и человечества в целом.

КСТАТИ

Кластер «Ломоносов» инновационного центра МГУ, который в январе открыли президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, спроектирован с применением технологий информационного моделирования, обеспечивающих моментальный (в режиме онлайн) обмен информации между всеми участниками проекта. В части обеспечения строительными ресурсами было внедрено программное обеспечение по автоматизации службы снабжения строительной, подрядной, инжиниринговой компании.