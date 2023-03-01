Передовые технологии и материалы повышают качество и безопасность работ

Продолжается строительство Национального космического центра / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

При возведении городских объектов вместо иностранных разработок все активнее внедряются современные отечественные аналоги.

Яркий пример — строительство Российского национального космического центра площадью более 250 тысяч квадратных метров, которое ведется с применением передовых технологий, материалов и подходов к организации труда. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Их внедрение позволяет существенно повысить качество и безопасность производства работ, коэффициент полезного действия каждого рабочего, а также увеличить скорость строительства, — заявил Андрей Бочкарев.

К примеру, 288-метровая башня НКЦ возводится с использованием системы самоподъемной гидравлической опалубки, когда нужная для выполнения бетонирования техника расположена на одной платформе. В качестве материала здесь применяется самоуплотняющаяся бетонная смесь, затвердевание которой происходит быстрее обычной. Сократить сроки позволяет и применение технологий крупноразмерного модульного домостроения. Сейчас в Новой Москве ведется строительство завода по производству крупноразмерных жилых модулей. «В дальнейшем продукция завода будет оценена и протестирована, после чего будет рассмотрена возможность применения этой технологии в городских проектах», — говорит Андрей Бочкарев.

По его словам, ключевыми преимуществами крупноразмерного модульного домостроения являются заводское качество жилья, которого сложно достичь в условиях строительной площадки, улучшение состояния окружающей среды в районе строительства, а также сокращение сроков работ за счет высокой скорости сборки зданий на площадке. В январе 2023 года был открыт кластер «Ломоносов» — флагман инновационного центра МГУ. Площадь 10-этажного здания кластера — 65 тысяч квадратных метров, его спроектировали на базе российских технологий.

— Заменили иностранное программное обеспечение, и вот с самого фундамента концепции и до окончания строительства и ввода в эксплуатацию это здание уже сделано на основе цифровых технологий, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра кластера.

Внутри нового кластера будут созданы лаборатории с «чистыми комнатами», конференц-залы и коворкинги, выставочные пространства, сервисные службы. Здесь разместятся компании, осуществляющие научно-технологическую и внедренческую деятельность. Для студентов и молодых ученых организуют коворкинги с возможностью участия в акселерационных программах для развития инновационных проектов.

— Это амбициозный, крутой проект на стыке науки и технологий, в успех которого обязательно внесет свой вклад нынешнее поколение московских студентов — энергичных, целеустремленных и талантливых, — отметил Сергей Собянин.

ЦИФРА

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СПРАВКА

При строительстве ИКБ № 1 и новых корпусов МКНЦ имени А. С. Логинова было применено решение Exon.IoT, построенное на базе «интернета вещей». Благодаря этому в системах контроля и управления доступом (СКУД) теперь используется лицевая биометрия. А на площадках медкластера в Сколкове заработал Facekit — мобильное приложение по учету и передаче оборудования. Умная система сама формирует отчет обо всех операциях. Онлайн-сервис увеличивает срок жизни инструментов на 30–40 процентов.