Уменьшить заторы помогут путепроводы и мощные развязки

Реконструкция развязки на пересечении с ул. Верхние Поля улучшит пропускную способность этого участка МКАД / Фото: Stroi.mos.ru

Продолжается реконструкция транспортных развязок на МКАД. Это один из приоритетных проектов развития транспортной системы столицы.

Помимо реконструкции самих развязок, правительство Москвы проводит масштабные работы по расширению проезжей части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос, а также по развитию прилегающей улично-дорожной сети. С 2012 года уже реконструировано и построено девятнадцать развязок на МКАД с общей протяженностью дорог более 160 километров.

— Сейчас продолжаются работы еще по трем развязкам на МКАД. Развязка с Алтуфьевским шоссе увеличит пропускную способность прилегающего участка МКАД, развязка с Липецкой улицей обеспечит комфортный выезд на федеральную трассу М4 «Дон», развязка с улицами Верхние Поля и Капотней обеспечит удобный выезд с Южной рокады и также увеличит пропускную способность прилегающего участка кольцевой дороги, — отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В сентябре прошлого года — на год раньше контрактного срока — открылось движение по новому путепроводу длиной 115 метров над МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля. Всего в рамках этого проекта построят и реконструируют 15,6 километра дорог, включая восемь искусственных сооружений общей протяженностью более 4,5 километра (с учетом уже открытого путепровода). Среди них: два путепровода через железнодорожные пути грузовой ветки Московской железной дороги вдоль внешней и внутренней стороны МКАД; три эстакады — съезда с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля в сторону центра и к торговому комплексу «Садовод»; с улицы Верхние Поля на внутреннюю сторону МКАД в сторону улицы Капотни; эстакада — съезд с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД в сторону улицы Капотни и эстакада — съезд с внутренней стороны МКАД на боковой проезд в сторону Новоегорьевского шоссе и к торговому центру «Мега». В районе торгового центра «Мега» и торгового комплекса «Садовод» для пешеходов оборудуют три удобных перехода (два надземных и один подземный). Прилегающую территорию благоустроят.

Реконструкция развязки обеспечит прямой пропуск транспорта с Южной рокады (улица Верхние Поля) в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе. Таким образом, значительно увеличится пропускная способность всего юго-восточного участка МКАД и улучшится транспортное обслуживание районов Капотня, Люблино и Марьино, а также городских округов Дзержинский и Котельники Московской области, в которых в настоящее время живет около 600 тысяч человек. Уменьшение заторов на МКАД сделает комфортнее жизнь миллионов автомобилистов и пассажиров общественного транспорта, которые регулярно пользуются юго-восточным участком этой магистрали.

Стоит отметить, что реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля — это не только часть программы модернизации МКАД, в рамках которой устаревшие развязки типа «клеверный лист» заменяют многоуровневыми сооружениями с направленными съездами и тоннелями большей пропускной способности, но и является частью проекта создания Южной рокады.

— Южная рокада — крупнейшая магистраль города, один из главных элементов транспортного каркаса Москвы. Трасса протяженностью 40 километров проходит от Рублевского шоссе до улицы Верхние Поля. Она пересекает двенадцать магистралей города, в том числе такие, как Можайское, Каширское, Варшавское шоссе, Ленинский проспект.

Две трети этой магистрали уже построено. До конца нынешнего года будет сооружена оставшаяся треть. Это важная магистраль, которая улучшит транспортное обслуживание 26 районов Москвы с численностью населения около трех миллионов человек, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ по реконструкции «клевера».

ВАЖНО

В 2023 году на западе Москвы закончится строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. Шестиполосная вылетная магистраль пройдет от «Москвы-Сити» и ТТК до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и выйдет на северный обход города Одинцово.