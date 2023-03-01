Так много радости, что не до старости

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Новый социальный объект в Южном Бутове спроектирован с учетом концепции городских клубных пространств для старшего поколения «Мой социальный центр».

В декабре прошлого года, накануне Дня работников органов ЗАГС, открылся Дворец бракосочетания «Южное Бутово» и центр московского долголетия «Щербинка». Оба учреждения находятся в здании на улице Брусилова, в доме № 19а, построенном на месте долгостроя.

Центр московского долголетия «Щербинка» разместился на первом и втором этажах нового здания. На третьем и четвертом этажах работают отделения территориального центра социального обслуживания. В одном месте горожане старшего поколения могут получить весь спектр социальных услуг, включая консультации компетентных специалистов по возникающим вопросам.

Быстрее сориентироваться в поисках нужного этажа и услуги посетителям при входе помогают работники центра.

Выбор действительно большой! Например, в многофункциональном актовом зале можно проводить спектакли, концерты, творческие встречи и другие мероприятия с большим числом участников. Спортивный и тренажерный залы открыты для занятий йогой, гимнастикой цигун, восточными единоборствами, танцами. В гостиной приятно поиграть в бильярд, настольный теннис, шашки и шахматы. Есть даже своя медиагостиная с домашним кинотеатром и кулинарная студия.

В новом Дворце бракосочетания «Южное Бутово», расположенном здесь же, будут проводить не только торжественные церемонии регистрации брака, но и чествовать юбиляров супружеской жизни. Интерьеры его выполнили по индивидуальному дизайнерскому проекту в неоклассическом стиле. Ярким элементом является небольшая лестница с коваными перилами и мраморным покрытием, которая соединяет первый и второй этажи.

Центр социального обслуживания с бильярдной и спортзалом построят в этом году и на севере столицы, в районе Восточное Дегунино, на улице Дубнинской, вл. 20, корпус 4. Здесь появятся просторная welcome-зона, многофункциональный актовый зал, творческие мастерские, гостиные с библиотекой и бильярдом, кафе и кулинарная студия. Кроме того, в здании обустроят медиагостиную и многофункциональный спортзал, отделение социальной реабилитации, пункт проката и выдачи технических средств восстановления.

Прилегающую территорию благоустроят, разобьют газоны, высадят растения и установят малые архитектурные формы.