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Топ–5: лучшие спортивные сооружения столицы 2023 года

Вечерняя Москва
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Топ–5: лучшие спортивные сооружения столицы 2023 года
Фото: Наталья Нечаева / Вечерняя Москва

  • Бассейн для студентов училища олимпийского резерва на улице Лескова будет соответствовать всем современным техническим требованиям. Помимо водной зоны с чашей размером 25 на 16 метров, в корпусе предусмотрены тренажерный зал и помещение для игровых видов спорта. Общая площадь здания — 7 тысяч квадратных метров. Естественное освещение, в частности, обеспечивает большая площадь витражного остекления и многосветные пространства.
Топ–5: лучшие спортивные сооружения столицы 2023 года Фото: Stroi.mos.ru
  • В составе ФОК «Качаловский» в Северном Бутове, который возводится на бульваре Дмитрия Донского, для посетителей откроются бассейн для оздоровительного плавания, бассейн для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет, универсальный игровой зал для занятий игровыми видами спорта (баскетболом, волейболом, теннисом, гандболом, мини-футболом, флорболом), тренажерный зал, помещения медицинского, административного и технического назначения, буфет.
Топ–5: лучшие спортивные сооружения столицы 2023 года Фото: Stroi.mos.ru
  • Бассейн из нержавеющей стали появится во дворце спорта «Некрасовка». Уникальный объект реализуется в рамках государственной программы «Спорт Москвы». Дворец спорта «Некрасовка» станет одним из крупнейших спортивных комплексов в Юго-Восточном административном округе. Одно из важных преимуществ объекта — хорошая транспортная доступность: новый дворец спорта входит в состав транспортно-пересадочного узла «Некрасовка».
Топ–5: лучшие спортивные сооружения столицы 2023 года Фото: Stroi.mos.ru
  • ФОК с бассейном «Баланс» общей площадью более 4 тысяч квадратных метров строится в районе Бибирево на Алтуфьевском шоссе в шаговой доступности от станции метро «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии. Объект будет отличаться выразительным фасадом. Внутри разместятся бассейн длиной 25 метров на 8 дорожек, детский бассейн на 10 метров для обучения плаванию, тренажерный зал, раздевалки с душевыми и другие вспомогательные помещения.
Топ–5: лучшие спортивные сооружения столицы 2023 года Фото: Stroi.mos.ru
  • ФОК с двумя бассейнами строится в районе Внуково по адресу: Изваринская ул., вл. 2. В одном из бассейнов комплекса (25×16 метров) предусмотрено 8 дорожек, во втором (10 ×16 метров) можно будет учить плаванию детей в возрасте от семи до десяти лет. Кроме этого, в ФОКе разместят тренажерный зал площадью 200 квадратных метров, буфет, административные, бытовые и технические помещения.
Топ–5: лучшие спортивные сооружения столицы 2023 года Фото: Stroi.mos.ru

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