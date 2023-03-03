Куда сходить в Москве в марте: 5 самых ярких событий месяца

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Нижняя Сыромятническая улица, 10с2 Карта всех событий

В столицу пришла весна, и самое время задуматься о том, как интересно провести время. О самых ярких культурных событиях марта — в материале «Вечерней Москвы».

Театр

Сатирическая пьеса Михаила Булгакова на основе его фельетона была в репертуаре Театра имени А. С. Пушкина почти сто лет назад, пользовалась успехом, но вскоре спектакль был закрыт. Теперь зрители вновь могут увидеть ироничную и яркую постановку о театральных клише и неуклюжих попытках бюрократов вмешаться в театральное искусство. Молодой драматург в желании срочно получить ответ от цензора на свою пьесу наспех распределяет роли и устраивает репетицию. Актеры вынуждены импровизировать и на ходу придумывать сюжет. Что выйдет из этой авантюрной затеи?

Когда: 15 марта в 19:00.

Где: Тверской бульвар, д. 23.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Кино

С 30 марта компания «Про:взгляд» выпускает в широкий прокат детективный триллер «Айта» одного из главных режиссеров современного кино Степана Бурнашева. Его новую работу критики сравнивают с картинами Дэвида Финчера ― настолько напряженный и волнующий фильм будет представлен зрителям. Сюжет основан на реальных событиях: в загадочной смерти девочки все винят местного сотрудника полиции, подвозившего Айту в тот вечер. Несмотря на очевидные мотивы и улики, следователь решительно настроен разобраться во всем и найти настоящего преступника.

Когда: с 30 марта.

Где: кинотеатры города.

Концерт

Всех поклонников инструментальной музыки в современном прочтении Оранжерея ВДНХ приглашает на 338-й день рождения композитора-виртуоза Иоганна Себастьяна Баха. В необычайно атмосферном пространстве, похожем на райский сад, коллектив HighTime Orchestra виртуозно исполнит лучшие произведения музыкального гения эпохи барокко. Совершите уникальное музыкальное приключение, которое станет одним из самых теплых, красивых и волнующих воспоминаний этой весны!

Когда: 21 марта в 20:00.

Где: проспект Мира, 119, с. 14, ВДНХ.

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Курс по психологии

Если для вас весна ― это время перемен и самосовершенствования, не упустите шанс узнать секреты благополучной и гармоничной жизни у одного из лучших психотерапевтов и коучей нашей страны. Этой весной Артем Толоконин, основатель клиники «НеоВита» и Института психосоматики, проведет уникальный экспресс-курс менторства. Участники узнают, как добиваться целей во всех сферах жизни без надрыва, через удовольствие и радость и не откладывать счастливую жизнь на потом.

Когда: 28 марта в 19:00.

Где: в онлайн-формате по регистрации.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Выставки

Любителей тайн и искусства пространство Artplay приглашает на мультимедийную выставку, посвященную Леонардо да Винчи и Сальвадору Дали. Благодаря технологии Cinema 360 посетители смогут в деталях рассмотреть все самые главные работы одного из самых загадочных творцов эпохи Возрождения: «Джоконда», «Тайная вечеря», «Спаситель», «Крещение», «Дама с горностаем» и др. А также погрузиться в мир фантазийного сюрреализма эксцентричного и гениального Дали.

Когда: до 2 апреля.

Где: Нижняя Сыромятническая ул., д. 10, стр. 2, вход 2а.