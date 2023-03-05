Счастливый возраст: истории успеха и любви участников «Московского долголетия»

Участники «Московского долголетия» Александр Попелышев и Галина Трифонова познакомились благодаря проекту на занятиях в спортзале, влюбились друг в друга и поженились в декабре прошлого года — в руках они держат свадебную фотографию / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Проект «Московское долголетие» отметил свое пятилетие. Казалось бы, всего ничего. Но за минувшие годы проект, инициированный мэром столицы Сергеем Собяниным, изменил жизнь тысяч горожан старшего возраста. «Вечерняя Москва» собрала рассказы людей, которые благодаря «Московскому долголетию» научились чему-то новому, освоили интересные навыки и компетенции, обрели друзей и даже встретили свою любовь.

Взаимная симпатия сменилась искренним чувством

Любви все возрасты покорны. Подтверждение тому — свадьба Галины Трифоновой и Александра Попелышева, которые познакомились на проекте «Московское долголетие».

Кажется, будто встретить свою любовь на пенсии — что-то из области сказок. Но, как показал пример «Московского долголетия», и сказки, бывает, становятся былью. За годы существования этого проекта сложилась не одна пара, а некоторые даже официально вступили в брак. Среди них — Галина Трифонова и Александр Попелышев.

Галина Ивановна уволилась с работы в сентябре 2018 года. Шла в центр госуслуг рядом с домом за какими-то документами и увидела вывеску центра социального обслуживания. Решила зайти.

— Меня встретили очень добродушные сотрудники и рассказали о новом тогда еще проекте «Московское долголетие», предложили записаться на занятия. Я согласилась, — вспоминает она.

Галина Трифонова стала посещать танцевальную студию, записалась в хор, так как мечтала выступать на сцене. Даже поступала в Училище имени Гнесиных, и ее готовы были принять в нулевой класс. Но поскольку она родом из Липецкой области и жилье в этом случае не предоставлялось, пришлось вернуться в родной Елец. А потом как-то с пением не сложилось.

Александр Павлович пришел в проект в том же году, но чуть позже, в декабре.

— Тоже шел мимо центра соцобслуживания и решил поинтересоваться, что там внутри, — говорит он.

В итоге Александр Попелышев выбрал спортивное направление, ходить в спортзал, где чуть позже и встретил Галину.

— Я сразу обратил на нее внимание, — вспоминает он, — самая молодая и красивая была в нашей группе.

Поначалу Александр и Галина просто общались, но вскоре взаимная симпатия сменилась глубоким чувством.

— У меня сразу что-то екнуло в сердце, еще при первой встрече с Галей, — улыбается Александр.

Галину в мужчине привлекли внутреннее спокойствие, терпеливость и доброта.

— Очень сложно в нашем возрасте найти своего человека, ведь у каждого уже свой об раз жизни, привычки, — говорит она. — Но с Сашей мне очень повезло. Я счастлива, что встретила его, и очень благодарна «Московскому долголетию».

У обоих за спиной — целая жизнь, оба ранее состояли в браке, но у обоих не сложились отношения. Зато теперь Александр и Галина обрели настоящее семейное счастье.

— Я очень люблю рыбалку, особенно зимнюю. Хожу на нее несколько раз в неделю. Галя поначалу ждала меня дома, а потом тоже влилась, и теперь мы ловим рыбу вместе и вместе ее готовим, — смеется Александр Попелышев.

Галина продолжает посещать хор «Левобережный», а Александр снимает их выступления на камеру.

Решение пожениться — совместное. По словам Галины, они хотели сделать это чуть раньше, но планы нарушила пандемия коронавирусной инфекции.

— В итоге мы заключили брак 10 декабря 2022 года, — рассказывает она. — Было очень приятно, как к событию отнеслись Сашины дети. У меня своих, так получилось, нет, а у него — взрослые дочка и сын, уже и внуки есть. Мы хотели скромно все сделать, а они устроили для нас настоящий праздник!

«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда», — пели в ныне далеком 1972 году музыканты известного коллектива «Веселые ребята». Галине и Александру в отличие от лирического героя песни, наоборот, очень повезло. Они теперь вместе.

КСТАТИ

Занятия «Московского долголетия» регулярно посещают более 223 тысяч человек. Костяк проекта составляют москвички старшего поколения в возрасте от 60 до 70 лет. Участники могут посещать занятия по 39 направлениям активностей в каждом районе по трем основным векторам: для ума — образовательные, для души — творческие, для тела — спортивные.

Участница «Московского долголетия» Тамара Кривошеина на модном показе в Гостином Дворе / Фото: Из личного архива Тамары Кривошеиной

Красота, осанка, стиль. Навыки дефиле придают женщине уверенности

Для москвичей старшего возраста в проекте «Московское долголетие» открыто более 450 групп по направлению «Красота и стиль». На них участники учатся ухаживать за кожей, наносить макияж, поддерживать здоровый образ жизни, а еще — выходить на подиум.

Тамара Кривошеина участвует в проекте со дня его основания. Узнала про него от сотрудников территориального центра социального обслуживания и сразу записалась.

— Стала ходить в театральную студию, на кружок по здоровому питанию, цигун, общую физическую подготовку, — рассказывает она.

Сейчас Тамара Васильевна остановилась на двух основных направлениях — театральная студия и школа «Королевская осанка».

— Ходить по подиуму я давно хотела научиться. Красиво ходить, правильно себя подавать, эффектно краситься, делать макияж, прически, — делится впечатлениями пенсионерка.

У Тамары Кривошеиной все внешние данные для работы моделью, но, по ее словам, ей хотелось стать еще лучше, преобразить себя. Проект помог осуществить эту мечту! — Я снова встала на каблуки. Вроде бы давно забросила это дело, думала даже, что разучилась на них ходить. Но все оказалось не так плохо. Я даже купила себе три пары новых туфель, — улыбается она.

Свой первый выход на подиум Тамара Васильевна помнит очень хорошо. Это произошло практически сразу после того, как она записалась на занятия в «Королевскую осанку».

— Я на тот момент только прослушала пару лекций онлайн, когда мне неожиданно позвонили и предложили принять участие в показе в Гостином Дворе. Мне дали красивое платье. А музыка была сногсшибательная, очень энергичная — это мне хорошо запомнилось, — отметила участница проекта. — Ходить правильно еще не умела, но постаралась сделать все так, как нужно, смотрела на других. И мне понравилось это, я так загорелась! Сегодня Тамара Кривошеина участвует как в показах от проекта «Московское долголетие», а также работает как коммерческая модель.

— Я так живу, развлекаюсь, — признается она. — Во мне кипит энергия, желание жить активно.

По словам Тамары Васильевны, занятия в модельной школе помогли ей раскрепоститься, стать более уверенной.

— Это помогло мне в дальнейшем и на занятиях в театральной студии. Стало лучше получаться выступать на сцене. Теперь я уже знаю, как правильно преподнести себя зрителю, — говорит она.

Примечательно, что до выхода на пенсию Тамара Кривошеина работала заведующей складом, товароведом, коммерческим директором. Ее жизнь совершенно никак не была связана с модельным бизнесом, но это не мешало ей мечтать научиться выходить на подиум.

— Считаю, что не имеет значения, кто ты по профессии, кем работал. Главное — желание научиться чему-то новому. И тогда все получится, — подчеркнула она.

Благодаря проекту Тамара Васильевна обрела не только новые знания и навыки, но и расширила круг общения, завела новых друзей, с которыми теперь встречается не только на занятиях.

СПРАВКА

За 5 лет москвичи старшего поколения установили 20 рекордов России, создали вокально-инструментальный ансамбль, сняли полнометражный фильм, создали более десятка модных коллекций, поставили сотни спектаклей, провели десятки выставок, сняли мюзикл. В общей сложности за эти годы в столице прошло более 100 общегородских мероприятий для старшего поколения.

Участница «Московского долголетия» Светлана Гусейнова во время занятий скандинавской ходьбой в Саду имени Баумана / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Cкандинавская ходьба возвращает организму бодрость и жизненный тонус

Более половины участников «Московского долголетия» выбирают спортивные активности. Так поступила и москвичка Светлана Гусейнова, которая в рамках проекта занимается скандинавской ходьбой.

В проекте Светлана Петровна участвует чуть больше двух лет. Узнала про него от подруги, которая стала посещать занятия и рассказала ей об этом.

— Сначала попробовала походить в парк рядом с домом, но мне там не очень понравилось. А когда стала посещать занятия в Саду имени Баумана, все как-то сразу очень хорошо сложилось, — говорит она.

По словам Светланы Гусейновой, она сразу решила выбрать в качестве спортивной активности именно скандинавскую ходьбу.

— Дело в том, что у меня астма. И благодаря занятиям болезнь уже два года в стадии ремиссии! — радуется москвичка. — Кроме того, несколько лет назад мне сделали операцию по замене коленного сустава. Я после нее ходила с палочкой и вообще думала, что никогда больше не смогу быстро передвигаться. А скандинавская ходьба помогла мне восстановиться и, можно сказать, начать новую жизнь.

Тренер, который ведет уроки в Саду имени Баумана, Светлане Петровне очень нравится. «Педагог от бога», — так она отзывается о ней. И ходит на ее занятия с удовольствием несколько раз в неделю.

— Еще мы занимаемся онлайн. Но там мы больше делаем зарядку, укрепляем мышцы, — рассказывает она.

А на свежем воздухе Светлана Гусейнова научилась правильно дышать, держать специальные палки и ходить с ними. Ведь скандинавская ходьба улучшает осанку, укрепляет мышцы спины и в целом оказывает положительное влияние на здоровье людей старшего возраста.

— У меня вообще появилось больше энергии, улучшилось самочувствие. Очень благодарна городу за такой проект! — говорит Гусейнова.

Помимо здоровья, пенсионерка нашла в проекте новых друзей и почувствовала себя востребованным членом общества.

— Мне нравится, что мы не просто занимаемся все вместе, но и очень много общаемся друг с другом. Для людей нашего возраста самое ужасное — одиночество. И общение, которое есть в «Московском долголетии», помогает избежать этого ощущения, — отмечает пенсионерка.

Вне занятий, по ее словам, участники часто встречаются, устраивают совместные чаепития, в том числе в центре социального обслуживания «Басманный».

В ТЕМУ

В холодное время года продолжают работать более 1,2 тысячи групп программы «Московское долголетие» по таким направлениям, как скандинавская ходьба, гимнастика, общая физподготовка, экскурсии и другие. В этом зимнем сезоне возобновились занятия на коньках и лыжах. Сейчас на улице занимаются более 38 тысяч человек.