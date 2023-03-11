Масштабное благоустройство и новые поликлиники: какие изменения ждут жителей Орехово–Борисово Южное

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Муниципальный депутат, врач-педиатр детской поликлиники № 12 Светлана Овчинникова рассказала «Вечерней Москве», какие изменения в ближайшее время ждут жителей района Орехово-Борисово Южное, в том числе и в сфере здравоохранения.

Светлана Овчинникова уже много лет живет и работает в районе Орехово-Борисово Южное, поэтому отлично знает, что нужно его жителям.

Сейчас на повестке дня у многих забота о здоровье, поэтому депутат регулярно занимается просвещением в этой сфере — с помощью лекций и интерактивных материалов в социальных сетях.

— Стараемся доносить информацию о правильном питании и гигиене, профилактике заболеваний. Рассказываем о симптомах болезней, методах их лечения. Более того, в осенний период мы очень много тем посвятили профилактике гриппа, прививкам, — говорит она.

Муниципальным депутатом Овчинникова стала недавно. Говорит, что времени общественная работа отнимает немало, но искреннее желание сделать свой район красивее, помочь улучшить быт людей — все это придает ей силы.

— Большую часть времени суток я провожу на ногах, поэтому всегда могу увидеть, где что не так в районе. Иногда инспекции бывают спонтанными, например, выходя из дому, решила заглянуть на каток на Тамбовской улице, который находится через дорогу. Его только недавно запустили, поэтому хотелось проверить, все ли в порядке со льдом и инвентарем. Проверку каток прошел успешно, — улыбается она.

В этом году в Орехове-Борисове Южном ожидается не только масштабное благоустройство. А еще вскоре откроются новые поликлиники. Сейчас полным ходом идет капитальный ремонт в детской поликлинике № 12, филиал 1, и взрослой — № 214.

— В силу профессии всегда интересуюсь тем, как сейчас меняются наши объекты здравоохранения, учитывая вводимые современные стандарты. При ремонте этих двух зданий специалисты внимательно подошли ко всему, в том числе даже к ландшафтному дизайну. Вокруг этих учреждений высадят новые растения, организуют клумбы и зоны для отдыха, — рассказала Светлана Овчинникова.

Несмотря на сильную загруженность — работа и общественная деятельность, — она все же находит время, чтобы немного пройтись по городу, по его зеленым зонам. Но больше всего Светлане нравится Южный округ — там расположено большое количество родных сердцу мест. Например, музей-заповедник «Царицыно», который поражает ее своей красотой.

— Очень любим выбираться туда всей семьей — я считаю, что это настоящее архитектурное сокровище в сердце нашего стремительно меняющегося мегаполиса. Летом в «Царицыне» настоящее раздолье — можно не только посетить музей, но и погулять по его прекрасным аллеям, полюбоваться природой. А еще я очень люблю прогулку по акваториям этой усадьбы, — говорит Светлана Овчинникова.

СПРАВКА

Район Орехово-Борисово Южное расположен в Южном округе Москвы (ЮАО). Он носит статус одного из небольших, но уютных муниципальных округов столицы. Особой популярностью в Орехове-Борисове пользуется народный парк «Березовая роща», где есть детская площадка и специальные зоны для выгула собак. Сейчас район активно развивается — здесь появляются новые современные и благоустроенные жилые комплексы, прокладываются транспортные маршруты, строятся образовательные и культурные учреждения.