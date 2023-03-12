Хорошая музыка задает настроение: день с директором музыкальных проектов Парка Горького Русланом Сабировым

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Директор музыкальных проектов Центрального парка культуры и отдыха имени Горького Руслан Сабиров рассказал «Вечерней Москве», как проходит его будний день и что он считает главным в своей работе.

Утро Руслана Сабирова начинается в 7:00.

— Я по натуре жаворонок, поэтому просыпаюсь легко, без будильника. Утро для меня — самое благоприятное время, — говорит он. — Сразу же после подъема отправляюсь на прогулку с собакой.

Что касается завтрака, то, по словам Руслана Дамировича, он у него достаточно простой, без затей.

— Предпочитаю чашку крепкого кофе, — уточняет он. — А что касается утренней традиции, то она у меня неизменна — включаю любимые композиции, а я люблю послушать итальянскую музыку 1960– 1970-х годов. Она меня вдохновляет.

Тем временем стрелки часов приближаются к 9:30, и Руслан Сабиров выходит из дома.

— Я живу относительно недалеко от Парка Горького, поэтому мой путь до работы занимает обычно не больше 25 минут, — рассказывает он. — Дорога для меня, как правило, — лучшее время, чтобы сосредоточиться и настроиться на предстоящий день. По пути я слушаю музыку, но в этот раз предпочтение отдаю уже новым музыкальным альбомам.

Рабочий день директора музыкальных проектов Парка Горького начинается в 10 утра и к 11:00 уже входит в активную фазу.

— Моя работа состоит из рассмотрения поступивших заявок, поиска артистов, продумывания музыкальной программы, создания и защиты презентаций по мероприятиям, которые планируется провести в парке, — поясняет он. К слову, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького выступает одной из основных площадок для проведения государственных и городских праздников, таких как Новый год, Рождество, Масленица, День Победы, День Воздушно-десантных войск, День города. Да и в будни главный парк страны отнюдь не пустует — ежедневно его посещают в среднем более 40 тысяч человек. А что касается выходных и праздников, так здесь вообще полный аншлаг — в день бывает около 250 тысяч гостей.

Сегодня в Парке Горького идет активная подготовка к летнему сезону, который по традиции стартует в столичных парках отдыха с 1 мая.

— Приоткрою лишь малую часть из того, что ожидает наших гостей в летнем сезоне, — улыбается Сабиров. — Например, мы придумали и разработали новые фестивали, а также планируем запустить спортивные подкасты. Серия этих тематических материалов, записанная профессиональными спортсменами и известными тренерами, позволит без труда сориентироваться, где на территории парка благоприятней заняться, к примеру, йогой, бегом, кроссфит-тренировкой или иными видами спорта.

Каждый сезон обновляется и музыкальное сопровождение. Тем более что богатая фонотека парка это позволяет. По оценке Руслана Сабирова, сегодня в этом музыкальном собрании более тысячи композиций.

— А еще для нас очень важно составить музыкальную программу таким образом, чтобы, отдыхая в парке, любимые песни и композиции услышали люди разных возрастов: бабушки, мамы, представители современного поколения, — поясняет Руслан Сабиров. — Хорошая музыка украсит любой отдых, сделает его более продуктивным и запоминающимся.

ДОСЬЕ

Сабиров Руслан Дамирович родился 9 июня 1991 года. В 2005 году окончил музыкальную школу по классу фортепиано и гитары. В 2013 году окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. Трудовую деятельность Руслан Сабиров начал еще во время обучения актерскому мастерству: в 2011 году он был принят в труппу театра «Сатирикон» и театра «Практика».

Сабиров снялся в 13 фильмах и к пяти фильмам написал музыку. Много времени Руслан отдает занятиям музыкой, он развивает свой собственный музыкальный проект — группу «Горечь». В 2022 году был назначен на должность директора музыкальных проектов Парка Горького.