Тысячи рук помощи: как инициатива семьи из Москвы переросла в волонтерское движение по помощи российским военным

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

К столичному волонтерскому движению «Сети для СВОих» уже присоединились тысячи москвичей. «Вечерняя Москва» побывала у добровольцев и узнала, как и чем они помогают бойцам.

Без выходных и праздничных дней ежедневно с 12 до 22 часов в волонтерский центр «Сети для СВОих», расположенный на улице Космонавта Волкова, дом 3, спешат сотни москвичей разного возраста и профессий. Тысяча человек — именно столько участников уже объединило это волонтерское движение. И спешат они сюда с единственной целью — помочь нашим бойцам на передовой.

По словам лидера волонтерского движения Ксении Новожиловой, все началось с обычного желания сделать что-то полезное для ребят, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. О том, что эта инициатива, которая исходила от членов одной московской семьи, впоследствии соберет огромное количество единомышленников и выльется в большое волонтерское движение, никто даже не помышлял.

— Идея начать плести маскировочные сети пришла моему отцу Дмитрию Николаевичу. Мы с мамой и братом поддержали его, так как посчитали, что это именно то изделие, которое будет востребовано,— говорит она. — От самой идеи до ее реализации прошло около двух месяцев. Все это время мы изучали технику плетения, подбирали необходимые материалы.

А после того как все было собрано, приобретено и изучено, работа закипела.

— Первые сделанные нами сети ушли в Донецкую область, — говорит Ксения Новожилова. — И вся наша дальнейшая деятельность выстроилась на принципе обратной связи с военными, так как к плетению маскировочных сетей активно подключились близкие мобилизованных, родственники добровольцев. Через них мы затем даже установили связь с бойцами и размещаем их отзывы в нашем телеграм-канале.

С каждым днем к этому благому делу присоединялось все больше людей. Одна из них — жительница района Царицыно Наталья Гусева.

— Я как художник-модельер привыкла много работать руками, — говорит она. — Поэтому этот вид работы мне дался достаточно легко.

Как отмечает Ксения Новожилова, уже в ноябре людей стало так много, что образовалось волонтерское движение.

— И тогда мы открыли у станции метро «Войковская» мастерскую, куда любой желающий помочь может прийти в удобное для него время, — поясняет она. — Все мы здесь стали большой дружной семьей, которая делает одно доброе и нужное дело.

Сегодня, по словам организаторов, сделано и отправлено на фронт более 10 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. А также освоены другие направления деятельности — теперь там же шьют подушки, белье для госпиталей, делают носилки, блиндажные свечи и даже разработали технологию приготовления борща, который отправляется на фронт в специальных пакетах.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Александр Левит, директор ресурсного центра «Мосволонтер»:

— В команде «Мосволонтера» сегодня уже свыше 170 тысяч горожан. Основная часть волонтеров — это молодежь. На данный момент более 840 тысяч молодых людей вовлечены в эту деятельность. В сборах гуманитарной помощи участвуют горожане, предприниматели, некоммерческие организации, профсоюзы и наши партнеры. Для сбора и сопровождения гуманитарной помощи сформирован добровольческий корпус, в котором состоят больше 12 тысяч человек.

Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы:

— Хочу сказать отдельное спасибо нашим волонтерам. Москва славится своим волонтерским движением. Невозможно представить себе без них всю ту работу, которая проводится сейчас по сбору и доставке гуманитарной помощи. Волонтеры изготавливают окопные свечи, маскировочные сети. Они оказывают помощь как бойцам, участвующим в специальной военной операции, так и мирным жителям вновь освобождаемых территорий.