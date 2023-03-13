Тысячи рук помощи: как инициатива семьи из Москвы переросла в волонтерское движение по помощи российским военным
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К столичному волонтерскому движению «Сети для СВОих» уже присоединились тысячи москвичей. «Вечерняя Москва» побывала у добровольцев и узнала, как и чем они помогают бойцам.
Без выходных и праздничных дней ежедневно с 12 до 22 часов в волонтерский центр «Сети для СВОих», расположенный на улице Космонавта Волкова, дом 3, спешат сотни москвичей разного возраста и профессий. Тысяча человек — именно столько участников уже объединило это волонтерское движение. И спешат они сюда с единственной целью — помочь нашим бойцам на передовой.
По словам лидера волонтерского движения Ксении Новожиловой, все началось с обычного желания сделать что-то полезное для ребят, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. О том, что эта инициатива, которая исходила от членов одной московской семьи, впоследствии соберет огромное количество единомышленников и выльется в большое волонтерское движение, никто даже не помышлял.
— Идея начать плести маскировочные сети пришла моему отцу Дмитрию Николаевичу. Мы с мамой и братом поддержали его, так как посчитали, что это именно то изделие, которое будет востребовано,— говорит она. — От самой идеи до ее реализации прошло около двух месяцев. Все это время мы изучали технику плетения, подбирали необходимые материалы.
А после того как все было собрано, приобретено и изучено, работа закипела.
— Первые сделанные нами сети ушли в Донецкую область, — говорит Ксения Новожилова. — И вся наша дальнейшая деятельность выстроилась на принципе обратной связи с военными, так как к плетению маскировочных сетей активно подключились близкие мобилизованных, родственники добровольцев. Через них мы затем даже установили связь с бойцами и размещаем их отзывы в нашем телеграм-канале.
С каждым днем к этому благому делу присоединялось все больше людей. Одна из них — жительница района Царицыно Наталья Гусева.
— Я как художник-модельер привыкла много работать руками, — говорит она. — Поэтому этот вид работы мне дался достаточно легко.
Как отмечает Ксения Новожилова, уже в ноябре людей стало так много, что образовалось волонтерское движение.
— И тогда мы открыли у станции метро «Войковская» мастерскую, куда любой желающий помочь может прийти в удобное для него время, — поясняет она. — Все мы здесь стали большой дружной семьей, которая делает одно доброе и нужное дело.
Сегодня, по словам организаторов, сделано и отправлено на фронт более 10 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. А также освоены другие направления деятельности — теперь там же шьют подушки, белье для госпиталей, делают носилки, блиндажные свечи и даже разработали технологию приготовления борща, который отправляется на фронт в специальных пакетах.
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
Александр Левит, директор ресурсного центра «Мосволонтер»:
— В команде «Мосволонтера» сегодня уже свыше 170 тысяч горожан. Основная часть волонтеров — это молодежь. На данный момент более 840 тысяч молодых людей вовлечены в эту деятельность. В сборах гуманитарной помощи участвуют горожане, предприниматели, некоммерческие организации, профсоюзы и наши партнеры. Для сбора и сопровождения гуманитарной помощи сформирован добровольческий корпус, в котором состоят больше 12 тысяч человек.
Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы:
— Хочу сказать отдельное спасибо нашим волонтерам. Москва славится своим волонтерским движением. Невозможно представить себе без них всю ту работу, которая проводится сейчас по сбору и доставке гуманитарной помощи. Волонтеры изготавливают окопные свечи, маскировочные сети. Они оказывают помощь как бойцам, участвующим в специальной военной операции, так и мирным жителям вновь освобождаемых территорий.