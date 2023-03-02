Что такое «самолет Судного дня», и чем российский отличается от американского

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На этой неделе США перебросили в Европу воздушное судно E-6B Mercury. Его относят к так называемым самолетам Судного дня. Что это за самолеты, у каких стран они есть и зачем нужны — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое «самолет Судного дня»

«Самолет Судного дня» — это воздушный командный пункт на случай полномасштабной ядерной войны. Предполагается, что лайнер эвакуирует высшее политическое и военное руководство страны. И именно с него будут отдаваться приказы о дальнейшем ведении боевых действий.

Идея создания такого самолета появилась в 1960-е годы, в разгар холодной войны, в США. Американцы опасались, что в случае конфликта СССР нанесет массированный удар по наземным центрам управления. Поэтому и была придумана концепция самолета, который находился бы вне зоны поражения ракет противника и который можно использовать как командный пункт.

— «Самолеты Судного дня» нужны на случай стратегической ядерной войны, — объясняет «ВМ» военный эксперт Владимир Литовкин. — При таком конфликте в первые часы наносятся удары по земле, уничтожаются системы управления ракетными войсками стратегического назначения. Воздушный командный пункт позволит отдавать команды на запуск межконтинентальных ракет и в целом руководить боевыми действиями.

Такие самолеты создаются на базе пассажирских лайнеров. Однако у них есть множество особенностей. Вот некоторые из них:

наличие средств секретной связи;

корпус бронирован и защищает от радиации;

есть система дозаправки в воздухе — благодаря ей самолет может находиться в небе несколько суток.

Пока «самолеты Судного дня» есть только у двух стран — России и США.

Какой «самолет Судного дня» у США

На вооружении ВВС США — 16 «самолетов Судного дня» E-6 Mercury. Один из таких самолетов 1 марта этого года прибыл на американскую военную базу в Исландии. Однако в этом нет ничего необычного: полеты этого борта в Европу происходят регулярно, в среднем несколько раза в год.

E-6 Mercury сделан на базе пассажирского Boeing-707. Свой первый полет он совершил в 1987 году. В 2022 году часть из имеющихся у ВС США прошла модернизацию.

По данным из открытых источников, американский «самолет Судного дня» имеет следующие характеристики:

экипаж — 14–22 человека;

длина — 46 метров;

максимальная высота полета — 12 км;

максимальная скорость — 980 км/ч;

максимальное время полета — 72 часа (с дозаправками).

Какой «самолет Судного дня» у России

На вооружении ВКС России — четыре «самолета Судного дня» Ил-80. Они изготовлены ОКБ Ильюшина на базе пассажирского лайнера Ил-86. Первый полет отечественный «воздушный командный пункт» совершил в 1985 году, а в эксплуатацию был принят в 1992 году.

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В 2019 году Минобороны сообщило о намерении модернизировать Ил-80. По данным из открытых источников, российский «самолет Судного дня» имеет следующие характеристики:

экипаж — 5 человек;

длина — 59 метров;

максимальная высота полета — 12 км;

максимальная скорость — 970 км/ч;

максимальное время полета — неизвестно.

Летом 2021 года стало известно, что в России разрабатывается новый «самолет Судного дня» на базе Ил-96-400М. Сообщалось, что дальность полета новых лайнеров вырастет в два раза по сравнению с предшественником.